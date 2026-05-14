Bedensel engelli Mehmet, eğitimi için günlük 60 kilometre yol katediyor

        MUHARREM DELİCE - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, 1 yaşındayken traktörün altında kalarak yürüme yetisini kaybeden 15 yaşındaki Mehmet Çavuş Öztürk, günlük 60 kilometre yol katederek eğitimini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2026 - 11:19 Güncelleme:
        Henüz bebekken geçirdiği kaza nedeniyle bedensel engelli hale gelen Öztürk, uzun süren tedavi sürecinin ardından yürüteç yardımıyla yürümeye başladı.

        Merkeze bağlı Güney köyünde yaşayan ve taşımalı eğitim kapsamında öğrenci servisiyle Şarkışla Ahmet Turgay İmamgiller Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne giden Öztürk, eğitimi için her gün 60 kilometre yol katediyor.


        Okulun önünde arkadaşı Emirhan Cebeci tarafından karşılanan Öztürk, arkadaşının yardımıyla sınıfına giderek eğitime katılıyor.


        Mehmet Çavuş Öztürk, AA muhabirine, geçirdiği kazada vücudunun büyük hasar aldığını söyledi.

        Uzun süren tedavi sürecinin ardından yürüteç yardımıyla yürümeye başladığını anlatan Öztürk, ilk ve ortaokulu arkadaşları ile öğretmenlerinin desteğiyle tamamladığını ifade etti.

        Lise eğitimde ise kaynakçılığı çok sevdiği için meslek lisesini tercih ettiğini belirten Öztürk, "Çevremdekiler 'Başka bölüme git' dediler ama ben bu bölümü sevdiğim için geldim. Bazen yürüseydim daha iyi olurdu diye düşünüyorum ama her halimize şükretmeliyiz. Yürümek isterdim çünkü babama yardım ederdim, belki traktör sürerdim." diye konuştu.

        Okul hayatında en büyük destekçisinin sınıf arkadaşı Emirhan Cebeci olduğunu dile getiren Öztürk, "Ortaokulda arkadaşlığımız başladı. Basamaktan inerken yardım ediyor, çantamı taşıyor." dedi.

        - "Onun hayata tutunma azmi bizi daha çok güçlendiriyor"

        Emirhan Cebeci ise Mehmet ile 5. sınıftan beri arkadaş olduklarını belirterek, "Güney köyünde ortaokul bitince Mehmet'e Şarkışla’ya gidelim dedim. Beraber geldik ve şimdi aynı mesleği öğreniyoruz. Mehmet, merdiven çıkarken zorlanıyordu, her sabah okulda buluşup birlikte sınıfa geçiyoruz." dedi.

        Mehmet’in hayata bağlılığının çevresindekilere örnek olduğuna dikkati çeken Cebeci, "Aslında Mehmet için engel yok. Onun hayata tutunma azmi bizi daha çok güçlendiriyor. Ortaokulda bazen yürütmeye çalışıyorduk, tek tek adımlar atıyordu. 'Ben neden böyleyim?' diye hiçbir zaman isyan ettiğini görmedim." ifadelerini kullandı.

        Okulun metal teknolojisi alan şefi Tacettin Kaya da Mehmet’in bölüme ilk geldiğinde bazı tereddütler yaşadıklarını ancak kısa sürede bu düşüncelerinin değiştiğini aktardı.

        Mehmet'in azmiyle herkese örnek olduğunu vurgulayan Kaya, "Mehmet bölümü çok istekli şekilde seçti. 'Ben bu işleri başarabilirim' dedi ve gerçekten başardı. Diğer öğrencilerimizin yaptığı çalışmaları birebir yapabiliyor. Mehmet bize hayata nasıl dolu dolu bağlanılabileceğini ispatladı." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

