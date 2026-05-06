        Sivas Haberleri Çocukların parmak izlerinden yetenekleri ve kişilikleri keşfedilmeye çalışılıyor

        HALİFE YALÇINKAYA - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Yıldızeli Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü Öğretim Görevlisi Hacı İsmail Çıngı'nın geliştirdiği Parmak İzi Analiz Programı Bilişim ve Rehberlik Sistemi (PAPBİL) ile çocukların parmak izinden yetenekleri ve kişiliklerine yönelik özellikleri keşfedilmeye çalışılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2026 - 12:15 Güncelleme:
        SCÜ Teknokent bünyesinde çalışmalarını sürdüren Çıngı, AA muhabirine, yaptıkları işin biyometri analizi olduğunu söyledi.

        Çıngı, insanın yüz tipinden telefonların kilitlerinin açıldığını, kendilerinin ise çocukların parmak izlerinden yeteneklerini ve kişiliklerini ortaya çıkarmaya çalıştıklarını belirtti.

        Biyometriyi analiz eden bir ekibi yönettiğini anlatan Çıngı, "Biyometrik verileri, sadece kilit açmak için değil, insanları keşfetmek için kullanıyoruz. Parmak izlerinin yeteneklerle ilişkisi olup olmadığını deneyimsel olarak gözlemledik. Yani belirli yeteneklere sahip olan insanların parmak izlerinin formül algılarında benzerlikler tespit ettik." dedi.

        - "Beyinle parmak izi aynı evrede oluşuyor"

        Bunun bir rastlantı mı yoksa bilimsel bir veri mi olduğunu araştırdıklarını vurgulayan Çıngı, "2016'dan günümüze kadar araştırmalar yaptık, saha testlerini TEKNOFEST'te tamamladık. Testlerle bireyin spor becerisi, sosyal ve yönetsel kişilik özelliklerini tespit ettik. Bunun gerçekten bilimsel literatürde bir karşılığı var. Geçerli ve güvenlik çalışmalarını başka testlerle tamamladık. Hacettepe'de kişilik envanteri ile kişilik boyutunu, çoklu zeka envanteri ile de yetenek boyutunu analiz ettik. Böylece geçerlilik ve güvenirlilik çalışmaları yapılmış testlerle akreditasyonu tamamladık. Baktık ki parmak izi aslında yeteneklerimiz ve kişilik özelliklerimizle bağlantılı. Beyni oluşturan genom (bir canlının sahip olduğu genetik materyalin tamamı) ile parmak izini oluşturan genomların aynı kökten olduğunu gördük. Yani beyinle parmak izi aynı evrede oluşuyor." ifadelerini kullandı.

        Anne karnındayken bazı iç organların oluşumu tamamlamadan parmak izinin oluşabildiğine dikkati çeken Çıngı, şöyle devam etti:

        "Biz de parmak izinde belli hikmetler olduğunu düşündük. Bununla beraber yurt dışındaki literatürleri, parmak izinde yapılan çalışmaların genetik boyutlarını taradık. Amerika'da, Hindistan'da, Çin'de, Güney Kore'de bu alanda birçok firma olduğunu gördük. Onların yaptıkları işin çok daha farklı ve bilimsel boyutunu geliştirdik. Parmak izini İngilizler formüllemiş, amaç Ahmet'i Mehmet'ten ayırt etmek. Biz bu desenleri yeteneklerle eşleştirdik. Spor bilimleri fakültesinde sporculara dikey sıçrama, anaerobik güç, patlayıcı kuvvet ölçümü yaptık, makalesini yayımladık. Aynı zamanda orada elit sporcu profilinde parmak izlerini formülleme imkanımız oldu. Aynısını güzel sanatlar fakültesinde yaptık. Yeteneklerle, iletişimle, matematikle, edebiyatla alakalı seçilmiş bireylerde korelasyonlar tespit ettik. Parmak izlerini okutuyoruz ve sistem daha önceki tümdengelim yöntemiyle tespit ettiği yetenekli bireyler gibi bir korelasyon değerini görüyor. Matematik zeka, bedensel, sportif ve estetik zeka olarak belirliyor."

        - Çalışma TEKNOFEST'te birincilik ödülü aldı

        Çıngı, TEKNOFEST'lerde yurt içi ve dışından birçok firma ve insanla tanışma imkanı bulduklarını söyledi.

        Yurt dışı bazı firmalardan davet aldıklarını dile getiren Çıngı, şunları kaydetti:

        "Babam, bunu ilk önce Türk çocuğunun kullanması gerektiğini söyledi. Bize 'Kaç bin lira batıracaksanız ben finans edeyim, Türkiye'de batırın' dedi ama batmadı, her geçen gün de büyüyor, yeni yazılımlar geliştirdik. Yeni şehirlerde analizler yapmaya, zincir okullarla çalışmaya başladık. Bugün devletle belli kademelerde Milli Eğitim Bakanlığı ile görüşmelere başladık. Marmara ve Pamukkale üniversiteleri ile ortak sporla alakalı çalışmalar var. Onlar kanı, biz parmak izini çalışıyoruz. Uşak Üniversitesi ve Konya Selçuk Üniversitesi ile çocuk gastroenteroloji bölümünde çocuk hastalar üzerinde aynı çalışmaları yürütüyoruz. Aynı zamanda Cumhuriyet Üniversitesinde de benzer çalışmalarımız var. Yazılım tamamen bize ait yerli bir sistem. 2022'de TEKNOFEST'te Türkiye üçüncülüğü, aynı zamanda en iyi bilimsel sunum ödülünü aldık. 2023 yılında tekrardan başka bir versiyonunu geliştirdik, tekrar TEKNOFEST'e katıldık. Orada 123 bin takımın arasından üçüncü olduk. 2024 yılında nihayet Türkiye birincisi olduk. Yaptığımız çalışma neticesinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Selçuk Bayraktar'dan ödül aldık. Şimdiye kadar toplamda 8 ödülümüz var."

        Çıngı, amaçlarının küçük yaşlarda çocuğu analiz ve uygun eğitim ortamlarını dizayn etmek olduğunu vurgulayarak, bazı yönetsel zekalara sahip çocukların desteklenmemesinin eğitim ortamında onları hırçınlaştırdığına dikkati çekti.

        Son dönemde okullarda yaşanan şiddet olaylarına değinen Çıngı, "Naif, kibar, duygusal ve zorbalıkta en çok mağdur olan çocukları da belirliyoruz. Sporcu profili yüksek çocuklar eğitim ortamında keşfedilmediği zaman maalesef agresiflik, kendi gücünü başka çocukların üzerine göstererek disiplinsiz hareketler gösteriyor. İşte bunun bir ucu da zorbalığa dayanıyor." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

