        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri GÜNCELLEME - Sivas'ta çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

        Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde tartıştığı husumetlisi tarafından tabancayla vurulan kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2026 - 13:45 Güncelleme:
        İddiaya göre, aralarında husumet bulunan Abdullah Hasdemir (29) ile O.H. (53) Atatürk Caddesi'nde karşılaştı.

        İkili arasında çıkan tartışmada O.H, yanında bulunan tabancayla Hasdemir'e ateş açtı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Sağlık personeli, vücudunun çeşitli yerlerine 9 kurşun isabet eden Hasdemir'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Yıldızeli Belediyesinde çalıştığı öğrenilen Hasdemir'in cesedi, otopsi işlemleri için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Olayın ardından kaçan ve ilçe merkezinde saklandığı metruk binada polis ekiplerince yakalanan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Öte yandan, Abdullah Hasdemir'in babası ve ağabeyinin, yaklaşık 3 yıl önce O.H'nin ağabeyini öldürdüğü belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Bakan Fidan Almanya'da
        Özkan Yalım ek ifade verdi
        Mersin'de restorana silahlı saldırı!
        G.Saray'a Bernardo Silva transferinde müjde!
        Bakan Gürlek duyurdu: Bir faili meçhul dosya daha çözüldü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kocaeli'de toprak kayması! Korkutan görüntü!
        A Milli Takım'ın Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı!
        Serdal Adalı'dan Şenol Güneş sözleri!
        İsrail, Sumud Filosuna saldırdı
        Trump'tan Tahran'a yeni tehdit
        Beraat etti
        Trump'tan İran'a: Anlaşmayı imzalamak için can atıyorlar
        Yeğeni konuştu: Durumu iyiye gidiyor
        G.Saray'da 10+4 sıkıntısı!
        Çağla Tuğaltay cinayetinde sıcak gelişme! 26 yıl sonra ilk mezar açıldı!
        Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi!
        Kırmızı halıda Bella Hadid şov!
        Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
        Türk bilim insanının araştırması yeni tedavi yöntemlerine ışık tutuyor

