Hafik Belediyesine hibe edilen iş makinesi teslim alındı

Hafik Belediyesine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kazıcı yükleyici araç hibe edildi.



Belediye Başkanı Habip Görler, yeni iş makinesinin teslim alınmasının ardından yaptığı açıklamada, ilçede çalışma alanı genişledikçe iş makinelerine olan ihtiyacın da artığını söyledi.



Özellikle doğal gaz hatlarındaki çalışmaların yoğunlaştığına dikkati çeken Görler, "İlçemizin iş makinesi ihtiyacı daha da belirgin hale geldi. İlçemizin ciddi ihtiyaçlarından biri olan kazıcı yükleyiciyi teslim aldık. İlçemize ve halkımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İlçeye sağlanan bu önemli destekten dolayı devlet yetkililerine ve milletvekillerine teşekkür ediyorum. İlçemizin ihtiyaçlarının karşılanmasında desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza, AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler'e, AK Parti Sivas milletvekilleri Hakan Aksu ve Rukiye Toy'a ilçe halkı adına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



