Hafik'teki konglomera kayalar ve basamaklı şelale keşfedilmeyi bekliyor

Sivas’ın Hafik ilçesine bağlı Özen köyünde bulunan konglomera kayalar ve bu kayaların üzerinden süzülen küçük şelale, doğal güzelliğiyle dikkati çekiyor.



Özen köyü sınırları içerisinde yer alan Nivikboğazı mevkisindeki konglomera (çakılların doğal bir harçla birleşerek taşlaşmasıyla oluşan kayaç) yapılı kayalıklar ve kayalıkların üzerinden akan şelale, keşfedilmeyi bekliyor.



Baharın gelişi ve karların erimesiyle birlikte sarp yamaçlardan akan sular, sert kayaç yapısı üzerinde küçük çaplı şelale oluşturdu.



Hafik-Doğanşar yolu üzerinde, ilçe merkezine 18 kilometre mesafede bulunan bölge, kayalıkların arasında açan çiçeklerle güzel bir manzara sunuyor.

