İmranlı'da deprem tatbikatı düzenlendi

Sivas'ın İmranlı ilçesinde deprem tatbikatı gerçekleştirildi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İmranlı Meslek Yüksekokulu'nda, olası afetlere karşı hazırlık düzeyini artırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla tatbikat düzenlendi.



Sivas Valisi Yılmaz Şimşek'in de katıldığı tatbikatta, senaryo gereği İmranlı'da 6,5 şiddetinde deprem meydana geldi.



Depremin ardından AFAD, 112 Acil Sağlık, Sivas ve İmranlı Belediyesi itfaiye ekipleri ile ilgili kurumlar olay yerine sevk edildi.



Program çerçevesinde, deprem, yangın, trafik kazası ve yüksekten kurtarma senaryoları ekipler tarafından uygulamalı olarak icra edilirken, öğrenci ve katılımcılara afet anında doğru davranış ve müdahale yöntemleri hakkında bilgi verildi.



Tatbikatın ardından açıklamalarda bulunan Şimşek, gerçekleştirilen çalışmanın gerçeğini aratmayan başarılı bir organizasyon olduğunu belirterek, "Büyük bir heyecanla sizleri izledik. Tatbikatta görev alan tüm ekiplerimizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.



Tatbikatların afetlere hazırlık açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Şimşek, bu tür uygulamalar sayesinde eksiklerin görüldüğünü, ekiplerin kapasitesinin test edildiğini ve kullanılan ekipmanların etkinliğinin değerlendirildiğini dile getirdi.



Arama kurtarma ekiplerinin koordineli çalışmasının memnuniyet verici olduğunu anlatan Şimşek, ekiplerin son teknoloji ekipmanlarla donatıldığını ve olası afet durumlarında etkin müdahale kapasitesine sahip olduğunu belirterek, "Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun. Ancak tedbiri hiçbir zaman elden bırakmamalıyız. Her zaman hazırlıklı olmak zorundayız." diye konuştu.

