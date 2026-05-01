        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Kayseri ve çevre illerde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

        Kayseri, Sivas, Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat, Niğde ve Nevşehir'de, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2026 - 15:37 Güncelleme:
        Kayseri, Sivas, Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat, Niğde ve Nevşehir'de, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.


        Kayseri'de Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Eğitim-İş ve Eğitim Sen üyeleri ile bazı siyasi parti mensupları, Mimar Sinan Parkı'nda bir araya geldi.

        Arama noktalarından geçerek parkta buluşan gruplar, davul zurna eşliğinde halay çekti.

        Sendikaların temsilcileri, burada yaptıkları konuşmalarda, iş hayatına dair taleplerini dile getirdi.

        CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç ve CHP İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı'nın da katıldığı etkinlik, konserle devam ediyor.

        - Sivas

        Sivas Ethembey Parkı önünde toplanan sendika ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar, arama noktasından geçerek alana alındı.

        Grup, daha sonra sloganlar eşliğinde Mevlana Caddesi'ndeki miting alanına yürüdü.

        Burada gerçekleştirilen kutlamalarda, konuşmaların ardından alanda bulunanlar müzik eşliğinde halay çekti.

        - Kırşehir

        Kırşehir'de bazı sendika ve sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ile siyasi parti temsilcileri, Lise Caddesi'nden ellerindeki pankartlarla sloganlar atarak Cacabey Meydanı'na yürüdü.

        Polis arama noktalarından geçen gruptakiler, Cacabey Meydanı'na alındı. Konuşmaların ardından gruptakiler, halay çekerek 1 Mayıs'ı kutladı.

        Katılımcılar, meydandaki etkinliklerinin ardından dağıldı.

        - Kırıkkale

        Kırıkkale Cumhuriyet Meydanı'nda CHP İl Başkanlığı, bazı sendikalar ve sivil toplum kuruluşlarınca düzenlenen etkinlikte çeşitli sloganlar atıldı.

        Eğitim Sen Şube Başkanı ve KESK Dönem Sözcüsü Seda Şimşir'in konuşmasının ardından halay çekildi.

        Etkinliğe, Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, CHP İl Başkanı Onur Yüksel Bozdağ, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve üyeleri katıldı.

        - Yozgat

        CHP İl Başkanlığı ile bazı sendika ve sivil toplum kuruluşlarınca düzenlenen etkinlikte, otogar mevkisinde toplanan vatandaşlar, ellerindeki pankartlarla Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

        Burada gerçekleştirilen etkinlikte, CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar ile Yozgat Eğitim-İş Sendikası Şube Başkanı Sedat Tuygun konuşma yaptı.

        Konuşmaların ardından katılımcılar halay çekti.

        - Niğde

        Niğde Cumhuriyet Meydanı'nda, CHP İl Başkanlığı ile sivil toplum kuruluşlarınca düzenlenen etkinlikte sloganlar atıldı.

        Grup adına konuşan Timur Özkan, Niğde'nin 1 Mayıs'ı coşkuyla kutladığını söyledi.

        Konuşmaların ardından halay çekilen etkinliğe, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, CHP Parti Meclis Üyesi Erhan Adem, CHP İl Başkanı Bünyamin Kıvrakdal, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        - Nevşehir

        Nevşehir'de HAK-İŞ Konfederasyonu tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında üyeler, Nevşehir Devlet Hastanesi önünde bir araya geldi.

        HAK-İŞ Nevşehir Şube Başkanı Fatih Mutlu, burada tüm emekçilerin gününü kutladı.

        Mutlu, emeğin hak ettiği değeri görmesinin, çalışma hayatında adaletin güçlendirilmesinin, sendikal hak ve özgürlüklerin güvence altına alınmasının ancak barış, kardeşlik ve toplumsal dayanışma yoluyla mümkün olacağını belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran yeni teklifini Pakistan'a iletti
        İran yeni teklifini Pakistan'a iletti
        İran'dan ABD'ye: Pentagon yalan söylüyor
        İran'dan ABD'ye: Pentagon yalan söylüyor
        Sumud Filosu'ndaki Türk aktivistler İstanbul'a geliyor
        Sumud Filosu'ndaki Türk aktivistler İstanbul'a geliyor
        14 yaşındaki kız çocuğunu pompalıyla öldürdü!
        14 yaşındaki kız çocuğunu pompalıyla öldürdü!
        Şampiyonluk için sahaya çıkıyor!
        Şampiyonluk için sahaya çıkıyor!
        Öldüren estetiğe gelinlikle veda!
        Öldüren estetiğe gelinlikle veda!
        İstanbul'da 2 adreste 1 Mayıs kutlaması
        İstanbul'da 2 adreste 1 Mayıs kutlaması
        İstanbul 1 Mayıs önlemleri! Taksim, Şişli ve Kadıköy...
        İstanbul 1 Mayıs önlemleri! Taksim, Şişli ve Kadıköy...
        "Alın teri en kutsal değerdir"
        "Alın teri en kutsal değerdir"
        İlaçlama skandalı! Yasaklı madde kullandılar, bebek ölümden döndü
        İlaçlama skandalı! Yasaklı madde kullandılar, bebek ölümden döndü
        NYT: Epstein'in intihar notu saklandı
        NYT: Epstein'in intihar notu saklandı
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Müzik dünyasının acı kaybı
        "Fas prensi değilim"
        "Fas prensi değilim"
        Fenerbahçe'de hedef Devler Ligi!
        Fenerbahçe'de hedef Devler Ligi!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Formula 1'in kara 1 Mayıs'ı
        Formula 1'in kara 1 Mayıs'ı
        1882 yılından beri inşası devam ediyor
        1882 yılından beri inşası devam ediyor
        Ünlü oyuncu terhis oldu
        Ünlü oyuncu terhis oldu
        Bu masa üç farklı ülkenin sınır kapısı!
        Bu masa üç farklı ülkenin sınır kapısı!
        Beşiktaş Avrupa aşkına!
        Beşiktaş Avrupa aşkına!

        Benzer Haberler

        Sivas'ta kurban pazarı için takvim netleşti
        Sivas'ta kurban pazarı için takvim netleşti
        Sivas'ta kurban pazarı 12 Mayıs'ta açılacak
        Sivas'ta kurban pazarı 12 Mayıs'ta açılacak
        Sivas'taki Tödürge Gölü kar suyu ve bahar yağışlarının ardından taştı
        Sivas'taki Tödürge Gölü kar suyu ve bahar yağışlarının ardından taştı
        Kamu işçileri halayda, onlar ekmeğinin derdinde
        Kamu işçileri halayda, onlar ekmeğinin derdinde
        Sivas'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı
        Sivas'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı
        Sivasspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, yeni sezon planlarını anlattı:
        Sivasspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, yeni sezon planlarını anlattı: