Kocaeli Vali Yardımcısı Ayhan ve Kocaeli Üniversitesi Rektörü Cantürk, Zara'da temaslarda bulundu

Kocaeli Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan ve Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Zara ilçesinde ilçe protokolü ile bir araya geldi.





Zara Kaymakamlığının ev sahipliğinde ilçede bir otelin toplantı salonunda düzenlenen toplantıda, Ayhan, Cantürk ve beraberindeki heyet, ilçe protokolünden çalışmalar hakkında bilgi aldı.



İlçedeki üniversite yapısından sağlığa, şehircilik faaliyetlerine birçok konuda fikir alışverişinde bulunulan toplantı sonrası heyet, Cemalettin Temur'a ait özel müzeyi ziyaret etti.



Heyet, müze ziyaretinin ardından esnaf ziyareti gerçekleştirdi.



Ayhan, açıklamasında, açılış ve ziyaretlerde bulunmak üzere Sivas'a gelme imkanı bulduğunu ifade ederek, "Bu vesileyle 2000-2005 yılları arasında kaymakamlık görevi yapmamam hasebiyle kendileri de Zaralı olan Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Cumhuriyet Üniversitesi önceki dönem rektörlerinden Prof. Dr. İlyas Dökmetaş ve Kocaeli'nde faaliyet gösteren bir grup iş insanımızla Zara ilçemize ziyarette bulunduk." dedi.



Programa, Zara Kaymakamı Mehmet Ali Atak, Zara Belediye Başkan Vekili Cem Sedat Bayrakçı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başmüfettişi Ünsal Artur, iş insanları, kurum amirleri, siyasi parti başkanları, oda başkanları, muhtarlar ve çok sayıda davetli katıldı.

