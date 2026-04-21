        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri LÖSEV'in "İyilikler Tırı"ndan Sivas'ta hasta çocuklar ve ailelerine yardım

        LÖSEV'in "İyilikler Tırı"ndan Sivas'ta hasta çocuklar ve ailelerine yardım

        Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfınca (LÖSEV) hayata geçirilen "İyilikler Tırı", Sivas'taki kanser hastası çocuklar ile ailelerine yardım malzemesi ulaştırdı.

        Giriş: 21.04.2026 - 14:10 Güncelleme:
        Atatürk Kongre Müzesi bahçesinde konuşlanan tırdaki giyim, kırtasiye, temizlik malzemeleri ve gıda ürünleri, ekipler tarafından ailelere takdim edildi.

        Burada düzenlenen etkinliğe katılan çocuklar, çeşitli oyunlar oynadı.

        LÖSEV Kayseri İl Koordinatör Yardımcısı Sibel Kurşun, gazetecilere yaptığı açıklamada, "İyilikler Tırı" etkinliğini Sivas'ta gerçekleştirmekten dolayı mutlu olduklarını söyledi.

        Bağışçıların ve gönüllülerin katkısıyla "İyilikler Tırı"nda ailelere çeşitli yardımlar ulaştırdıklarını belirten Kurşun, "Bu sene Ankara'dan hareket eden tırımız Aksaray, Niğde, Nevşehir ve bugün Sivas'ta. Yarın Malatya'da olacağız ve 23 Nisan'da Elazığ'da turumuzu tamamlayacağız." dedi.

        Kurşun, "İyilikler Tırı"nın faaliyetleri hakkında da bilgi vererek, "Tırımızda ailelerimizin gıdadan tekstile, oyuncaktan giyime bütün ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Aynı zamanda onları buraya davet ederek çocuklarla şenlik havasında günü geçiyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Faili meçhul kalmış bütün dosyalar incelenecek"
        Eski Vali Sonel: Emniyette ifade vermem
        "Silme işlemini Yücel Bey yapar"
        Tatilde zehirlenip can vermişlerdi... Böcek ailesi için adalet günü!
        Ateşkes masası yeniden kurulacak mı?
        Trump: Uzun ve zorlu bir süreç olacak
        Sörloth'ta dev rakip!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Kupada derbi rotasyonu!
        135 milyon lira haraç istediler! İkinci saldırı!
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        O anlar kameraya yansıdı... Kısa yol ölüme götürdü!
        'Roanoke Kolonisi'ne ne oldu?
        Aşk yeniden
        "Her şeye rağmen yan yana kaldık"
        Tefecilik operasyonu! 149 milyon TL'lik mal varlığına el konuldu!
        Fatih'te Hollandalı kardeşler ölmüştü! İlk faciadan da zehirli gaz çıktı!
        Kazada hayatını kaybeden Zeynep'e duvaklı veda
        Dünyanın en güzel kadını seçildi
        "Adli tıp raporu henüz açıklanmadı"
