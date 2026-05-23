Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Nesli tehlike altındaki turnalar Sivas'ın göllerini mesken tuttu

        Nesli tehlike altındaki turnalar Sivas'ın göllerini mesken tuttu

        SERHAT ZAFER/MUZAFFER AKYÜZ - Nesli tehlike altında olan türler arasında yer alan turnalar, Sivas'ın göllerinde üreme dönemine girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2026 - 11:09 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nesli tehlike altındaki turnalar Sivas'ın göllerini mesken tuttu

        SERHAT ZAFER/MUZAFFER AKYÜZ - Nesli tehlike altında olan türler arasında yer alan turnalar, Sivas'ın göllerinde üreme dönemine girdi.

        Zara ilçesinde bulunan ve Uluslararası Sulak Alanların Korunması Sözleşmesi (RAMSAR) kapsamında koruma altına alınan Tödürge Gölü ile Hafik ilçesinde bulunan Türkiye'nin uluslararası öneme sahip 135 sulak alanından biri olarak tescil edilen Hafik Gölü çevresinde yiyecek arayan turnalar, AA muhabirleri tarafından görüntülendi.

        Çift halinde gezen turnaların yanlarında yavrularının da bulunduğu görüldü.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünün "Ulusal Turna Eylem Planı" kapsamında yer alan Sivas'ta, DKMP Şube Müdürlüğü ekipleri 185 turnayı kayıt altına aldı.

        Üremek için sulak alanlardaki sazlıkları tercih eden turnaların son dönemlerde sayılarında artış olduğu tahmin ediliyor.

        DKMP'nin 2013'te hazırladığı "Turna Eylem Planı" ile nesli tehlike altında olan türlerden olan turna popülasyonları düzenli olarak takip ediliyor.

        Sivas başta olmak üzere Ardahan, Erzurum, Erzincan, Van, Muş gibi illerde üreyen turnalar, kışlama için Kayseri'deki Sultan Sazlığı Milli Parkı ile Adana'daki Yumurtalık Lagünü Milli Parkı ve Akyatan-Tuzla Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nı tercih ediyor.

        Zara ilçesine bağlı Canova köyünde yaşayan Ömer Yüksel, AA muhabirine, 4-5 yıl önce bölgeye daha çok turna geldiğini söyledi.

        Tödürge Gölü'nün uzantısı olan sazlık alanda kamışların çok olması nedeniyle turnaların bu alanı yumurtlama döneminde kullandığını anlatan Yüksel, "Bu yıl suyun çok olması nedeniyle hayvanlar yumurtlayamadı. Önceden su azdı, kamış çok oluyordu ve turnalar kamışın içine yumurtluyordu. Bu sene su çok olduğu için turnalar geldi ama yumurta bırakamıyor." diye konuştu.

        - "Yanlarına yaklaşamıyoruz hemen uçup gidiyorlar"

        Bölgede turnaları sürekli gördüğünü dile getiren Yüksel, "Bu alanda yayılıyorlar. Yanlarına yaklaşamıyoruz hemen uçup gidiyorlar. Bütün hayvanların burada olması, yumurtlaması güzel oluyor. Bölgede çok kuş vardı ama önceki yıllarda sazlığa su akmadığı için hepsi gitti. Şimdi çok su geldi ama kamış olmadığı için hayvanlar barınamıyor, suya inemiyorlar." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mutlak butlan kararı sonrası CHP'deki yeni gelişmeler
        Mutlak butlan kararı sonrası CHP'deki yeni gelişmeler
        MİT'ten Suriye'de DEAŞ operasyonu
        MİT'ten Suriye'de DEAŞ operasyonu
        Trump'tan ekibiyle 'İran' toplantısı
        Trump'tan ekibiyle 'İran' toplantısı
        İran: Trump'ın başka çaresi yok
        İran: Trump'ın başka çaresi yok
        G.Saray'da seçim günü! Tek aday Dursun Özbek
        G.Saray'da seçim günü! Tek aday Dursun Özbek
        Yemek kartında ne değişti?
        Yemek kartında ne değişti?
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri...
        İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri...
        Avustralya'nın alay konusu olan "Emu Savaşı"
        Avustralya'nın alay konusu olan "Emu Savaşı"
        Trabzonspor'da kupa coşkusu!
        Trabzonspor'da kupa coşkusu!
        Yollar kan gölü... 3 kentte 10 ölü!
        Yollar kan gölü... 3 kentte 10 ölü!
        Bayram temizliği ölüm getirdi!
        Bayram temizliği ölüm getirdi!
        Bu yazın trendleri belli oldu!
        Bu yazın trendleri belli oldu!
        İşte "sarı" alarm verilen 45 ilimiz ve hava durumu!
        İşte "sarı" alarm verilen 45 ilimiz ve hava durumu!
        "Ağabeyim taburcu oldu"
        "Ağabeyim taburcu oldu"
        İstanbul'da yaşandı... Ünlü işletmeci mekanında vuruldu!
        İstanbul'da yaşandı... Ünlü işletmeci mekanında vuruldu!
        Egea'nın yerine geliyorlar
        Egea'nın yerine geliyorlar
        TIR iki otomobili biçti! 5 ölü, 6 yaralı
        TIR iki otomobili biçti! 5 ölü, 6 yaralı
        "Semiramis sağlığına kavuştu"
        "Semiramis sağlığına kavuştu"
        F.Bahçe Atina'da finali kaçırdı
        F.Bahçe Atina'da finali kaçırdı

        Benzer Haberler

        Şifahanede asırlar sonra yeniden ritim yükseldi
        Şifahanede asırlar sonra yeniden ritim yükseldi
        Modern köprüler bir bir yıkılırken, Selçuklu köprüsü 8 asırdır dimdik ayakt...
        Modern köprüler bir bir yıkılırken, Selçuklu köprüsü 8 asırdır dimdik ayakt...
        Ulaş'ta bayram öncesi trafik denetimleri artırıldı
        Ulaş'ta bayram öncesi trafik denetimleri artırıldı
        Ücretleri ödenmeyince çalıştıkları cami inşaatının kubbesine çıktılar
        Ücretleri ödenmeyince çalıştıkları cami inşaatının kubbesine çıktılar
        Sivas'ta her geçen yıl daha az bebek dünyaya geliyor Sivas'ta canlı doğan b...
        Sivas'ta her geçen yıl daha az bebek dünyaya geliyor Sivas'ta canlı doğan b...
        Uzmanından bayramda diyabet ve tansiyon hastalarına uyarı Sivas Numune Hast...
        Uzmanından bayramda diyabet ve tansiyon hastalarına uyarı Sivas Numune Hast...