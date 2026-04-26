        Sivas Haberleri Özbelsan Sivasspor-Alagöz Holding Iğdır FK maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında sahasında Alagöz Holding Iğdır FK'yı 2-1 yenen Özbelsan Sivasspor'un teknik direktörü İsmet Taşdemir, haklı bir galibiyet aldıklarını söyledi.

        Giriş: 26.04.2026 - 18:49 Güncelleme:
        Karşılaşmanın ardından BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Taşdemir, güçlü ve iyi bir rakibe karşı oynadıklarını belirtti.

        Eksik kadroyla maça çıktıklarını aktaran Taşdemir, "Eksik kadroya rağmen iyi bir oyunla yendiğimizi düşünüyorum. Ama yetmedi play-off'ta son maç heyecanı yaşayamadan sezonu kapattık." dedi.

        Taşdemir, play-off hedefine ulaşamadıkları için üzgün olduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Özellikle göreve geldikten sonraki süreçte taraftarlarımızın ilgisi, takımımızın oyunu iyiydi. Kaldı ki 24 maçta 7 galibiyet alan bir takım, 13 maçta 7 galibiyet aldı. Bence bu sezona yazık oldu. Elimizden geleni yaptık, play-off'a kalma heyecanı yaşadık ama maalesef sonunu getiremedik. Bundan dolayı üzgünüz ama yapacak bir şeyimiz yok. Bugünkü oyundan dolayı oyuncularımı tebrik ediyorum, bence iyi oynadılar ve haklı bir galibiyet aldılar."




        - Iğdır FK cephesi

        Alagöz Holding Iğdır FK Teknik Direktörü Hikmet Karaman ise ligde hedefi ve iddiası olmayan iki takımın karşılaştığını söyledi.

        Golü bulduklarını ve oyuna hakim olduklarını belirten Karaman, daha sonra rakiplerinin oyuna ortak olduğunu aktardı.

        Karşılaşmada fazla forma şansı bulamayan oyunculara şans verdiğini dile getiren Karaman, "İlk 11'i kurarken yeni sezonda sözleşmesi devam eden oyuncu gruplarını görmek istedim özellikle." dedi.

        Futbolun hatalar oyunu olduğunu ifade eden Karaman, şunları kaydetti:

        "Skordan bağımsız elimizdeki oyuncuları değerlendirme açısından faydalı bir karşılaşma oldu. Puan kaybetmekte istemezdik. Önümüzdeki sezon Sivasspor'a da başarılar diliyorum. Bizde yeni sezonun planlamasını elimizdeki mevcut oyuncularla yapacağız. Yeni sezonda Süper Lig'i hedefleyen, koşan, tempolu, genç, dinamik bir kadro hedefliyoruz. Takımlardaki yaş gruplarına baktığımızda ligin yaşlı olduğunu düşünüyorum. Buradan milli takıma, Süper Lig'e oyuncuların çıkması gerekiyor."

