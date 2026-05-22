Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Özbelsan Sivasspor'da yeni yönetim arayışı sürüyor

        Özbelsan Sivasspor'da yeni yönetim arayışı sürüyor

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor'da başkan adayı çıkmaması sonucu divan kuruluna devredilen kulüpte, yeni yönetimin oluşturulması için çalışmalar sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2026 - 15:39 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Özbelsan Sivasspor'da yeni yönetim arayışı sürüyor

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor'da başkan adayı çıkmaması sonucu divan kuruluna devredilen kulüpte, yeni yönetimin oluşturulması için çalışmalar sürüyor.

        Kulüpten yapılan açıklamada, Sivasspor'un sağlıklı ve güçlü bir yönetim oluşturabilmesi amacıyla temasların sürdürüldüğü belirtildi.

        Sivasspor'a dair sözü, fikri ve önerisi olan herkesin dinlendiği ve tavsiyelerin alındığı ifade edilen açıklamada, bu kapsamda bugün Vali Yılmaz Şimşek ve Belediye Başkanı Adem Uzun ile bir araya gelindiği aktarıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Divan Kurulu Başkanı Ali Yavuz, şunları kaydetti:

        "Şehrimizin iki önemli yöneticisi de tam bir 'Yiğido' ruhuyla sürecin sorumluluğunu üstlenmiş durumdadır. Valimiz ve belediye başkanımız, Sivasspor'a her zamankinden daha fazla destek olma konusundaki kararlılıklarını ifade etmişlerdir. Yönetimin oluşturulması noktasında, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile birlikte hareket ederek güçlü bir yönetim yapısının oluşturulması adına gerekli gayreti göstereceklerini belirtmişlerdir. Bizler de bir süre daha temaslarımızı sürdürecek, birkaç gün içerisinde Abdullah Güler ile yapılacak istişareler sonucunda üzerinde uzlaşı sağlanacak bir yönetime kulübümüzü teslim etmek amacıyla genel kurulu mümkün olan en kısa sürede toplayacağız. Sivasspor'umuzu sağlam ellere teslim ederek, geleceğe güvenle taşıyacağız. Bu yokuşu da birbirimize omuz vererek birlikte aşacak, yeniden başarı dolu günlere ulaşacağız."


        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        CHP'ye mutlak butlan kararı! İşte son gelişmeler
        CHP'ye mutlak butlan kararı! İşte son gelişmeler
        CHP Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yaptı!
        CHP Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yaptı!
        "Enerjide tam bağımsızlık, ülkemizin kızıl elmasıdır"
        "Enerjide tam bağımsızlık, ülkemizin kızıl elmasıdır"
        YÖK'ten Bilgi Üniversitesi açıklaması
        YÖK'ten Bilgi Üniversitesi açıklaması
        Finansal İstikrar Komitesi toplandı
        Finansal İstikrar Komitesi toplandı
        CHP için mutlak butlan kararı çıktı
        CHP için mutlak butlan kararı çıktı
        Özgür Özel'den açıklamalar
        Özgür Özel'den açıklamalar
        Bahçeli'den mutlak butlan açıklaması
        Bahçeli'den mutlak butlan açıklaması
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Bayramda yurt genelinde sağanak var!
        Bayramda yurt genelinde sağanak var!
        Egea'nın yerine geliyorlar
        Egea'nın yerine geliyorlar
        Bir babanın en zor anı... Ağlatan mezuniyet!
        Bir babanın en zor anı... Ağlatan mezuniyet!
        İstanbul'da yaşandı... Ünlü işletmeci mekanında vuruldu!
        İstanbul'da yaşandı... Ünlü işletmeci mekanında vuruldu!
        Aziz Yıldırım'ın yönetim listesi belli oldu!
        Aziz Yıldırım'ın yönetim listesi belli oldu!
        Hakan Safi'nin yönetim kurulu listesi belli oldu!
        Hakan Safi'nin yönetim kurulu listesi belli oldu!
        Dünyanın dibine sadece 4 kişi indi!
        Dünyanın dibine sadece 4 kişi indi!
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Milli futbolcu baba oluyor
        Milli futbolcu baba oluyor
        "Bu ne hal? Donacaksın"
        "Bu ne hal? Donacaksın"

        Benzer Haberler

        Son 50 yılın en yüksek seviyesi görüldü Sivas'ta tüm baraj ve göletlerde to...
        Son 50 yılın en yüksek seviyesi görüldü Sivas'ta tüm baraj ve göletlerde to...
        Ulaş'ta gıda denetimi yapıldı
        Ulaş'ta gıda denetimi yapıldı
        Sivasspor'da yeni yönetim arayışı sürüyor
        Sivasspor'da yeni yönetim arayışı sürüyor
        İşçilerden caminin kubbesinde sazlı türkülü ücret protestosu
        İşçilerden caminin kubbesinde sazlı türkülü ücret protestosu
        Ayı, derede akıntıya kapılan yavrusunu kurtarırken görüntülendi
        Ayı, derede akıntıya kapılan yavrusunu kurtarırken görüntülendi
        Türk yazılımcıdan sektörün kurallarını değiştirecek çalışma Yerli ve milli...
        Türk yazılımcıdan sektörün kurallarını değiştirecek çalışma Yerli ve milli...