Şarkışla'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. Gülsu Şehitler Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ekrem Yurt tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Kutlamalar kapsamında Şarkışla Kaymakamı Zekeriya Murat Şahan, makamını Atatürk İlkokulu 3. sınıf öğrencisi İkranur Şanlı'ya devretti. Törene, Şarkışla Belediye Başkanı Kasım Gültekin, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

