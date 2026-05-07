        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Sivas Barosu kadına yönelik şiddeti kınadı

        Sivas Barosu kadına yönelik şiddeti kınadı

        Sivas Barosu Şiddeti Önleme Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu, kadına yönelik şiddet olaylarına tepki gösterdi.

        Giriş: 07.05.2026 - 16:43
        Sivas Barosu Şiddeti Önleme Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu Başkanı Zeynep Karakaya, Sivas Barosu önünde yaptığı açıklamada, toplumsal kriz halini alan kadına yönelik şiddet vakalarına karşı duruşlarını sergilemek ve hukuki talepleri dile getirmek üzere toplandıklarını belirtti.

        Kadına yönelik şiddetin yalnızca bireysel bir suç değil, kamu düzenini ve toplumsal barışı tehdit eden ciddi bir insan hakları sorunu olduğunu vurgulayan Karakaya, "Bugünlerde sokaklarımız, vitrinlerimiz ve sosyal medya mecralarımız Anneler Günü'nün coşkusu ve heyecanıyla renkleniyor. Kuşkusuz ki hayatımızın mimarı olan kadınlara ve annelerimize sunulan her türlü sevgi gösterisi, her güzel söz ve her kutlama çok kıymetlidir." ifadesini kullandı.

        Kadına yönelik şiddete caydırıcı cezalar verilmesini talep eden Karakaya, şunları kaydetti:

        "Kadına yönelik şiddetle mücadelede mevcut yasal düzenlemeler tavizsiz uygulanmalıdır. Koruyucu ve önleyici tedbir kararlarının ihlali halinde derhal ve etkili yaptırımlar uygulanmalıdır. Şiddet faillerine yönelik cezalarda caydırıcılık sağlanmalı, cezasızlık algısını güçlendiren uygulamalara son verilmelidir. Yargı süreçlerinde toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifi gözetilmeli, mağdurun korunması esas alınmalıdır. Kadınların adalete erişimini kolaylaştıracak hukuki ve kurumsal mekanizmalar güçlendirilmelidir. Sivas Barosu Şiddeti Önleme Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu olarak kadınların yaşam hakkını savunmaya, hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını korumaya, şiddetin her türlüsüne karşı durmaya kararlılıkla devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla bildiririz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
