Sivas BBP İl Başkanı adayı Hakan Sezerer oldu

Büyük Birlik Partisi (BBP) Sivas İl Başkan adayı Hakan Sezerer oldu.



BBP Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Eren, İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, 20 Mayıs'ta Sivas'ta bir kongre yaparak yeni başkanı seçeceklerini söyledi.



Emeklerinden dolayı şu anki İl Başkanı Turan Bütün ve 31 Aralık 2025'te hayatını kaybeden eski İl Başkanı Ahmet Polat'a teşekkür eden Eren, şöyle konuştu:





"Partimizi kongreye Turan Başkanımız götürecek. Kongrede ise tek başkan adayı olan Hakan Sezerer'le yolumuza devam edeceğiz. Genel Başkanımız Mustafa Destici'nin hepinize ayrı ayrı selamı var. Sivas'taki kongremizi güçlü bir şekilde yapacağız. Hakan Sezerer ile yolumuza devam edeceğiz. Aday belirleme konusunda il ve ilçe başkanları ile belediye meclis üyeleriyle görüştük. Bu karar genel merkezin değil, Sivas'taki uç beylerimizin kararıdır. İstişareyle alınmış bir karardır. Biz Sivas'ta yüzde 43'le belediyeyi aldık. İnşallah ilk seçimlerde iki milletvekili çıkaracağımıza inanıyoruz."





İl başkanı adayı Sezerer ise "Partimin her kademesinde görev yaptım. Bu görevi bana layık gören herkese teşekkür ediyorum. İnşallah güvenlerine layık olurum. Aldığımız bu bayrağı da ileriye taşımak için çalışacağız. Buradaki hizmet nöbeti bugün biz de. Yarında bir arkadaşımıza görevi verirler, o zaman bayrağı ona teslim ederiz." dedi.

