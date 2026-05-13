Sivas Belediyesi, kullandığı sistemle suda kayıp kaçağı yüzde 10 azalttı

SERHAT ZAFER - Sivas Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Su Yönetim Merkezi ve SCADA Sistemi" sayesinde suda kayıp ve kaçak oranı yüzde 53'ten 43'e geriledi.



Belediye, endüstriyel süreçleri uzaktan izlemek, kontrol etmek ve veri toplamak için kullanılan yazılım ve donanım tabanlı bir sistem olan SCADA (denetleyici kontrol ve veri toplama) sayesinde, içme suyunda basınç, arıza ve kayıp kaçak durumlarını anında saptayarak uzaktan müdahale ediyor.



Belediyenin Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü bünyesinde 2025 yılında kurulan SCADA odasında, aboneler, hatlar, hatlardaki su durumu ve tüketim değerleri detaylı şekilde izlenebiliyor.



SCADA Sistemi ile entegreli çalıştırılan, su kayıp kaçaklarının kontrolü amacıyla planlanan DMA (bölgesel ölçüm alanı) odalarına yerleştirilen ölçüm ekipmanları sayesinde, bölgesel su akışı ve basınç sürekli izlenerek olası kaçaklar hızlı şekilde tespit ediliyor.



Şehrin farklı noktalarına kurulan 11 DMA odası sayısının 46'ya yükseltilmesi planlanıyor.



- "Yüzde 53 olan kayıp kaçak oranını aşağı çekmenin mücadelesine giriştik"



Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, AA muhabirine, göreve geldiklerinde şehirdeki su kayıp kaçak oranının çok yüksek olduğunu söyledi.



Su yönetimi konusunda kayıp ve kaçakla mücadeleye büyük önem verdiklerini belirten Uzun, "Yüzde 53 olan kayıp kaçak oranını nasıl aşağı çekeriz, bunun mücadelesine giriştik. Yıllardır hiç kimsenin cesaret edemediği çelik hatlara girdik. Bu çelik hatlara girmemizle birlikte çok büyük kayıp kaçakları tespit ettik. Bir yandan yüzeye çıkan kayıp kaçakla mücadele verirken, bir yandan da yer altında yüzeye çıkmayan kayıp kaçaklarla mücadeleye giriştik. Geldiğimiz süre içerisinde kayıp kaçak oranını yüzde 10 düşürdük." diye konuştu.



Suyun doğru yönetimi ve kullanımının çok önemli olduğunu vurgulayan Uzun, vatandaşlardan su tasarrufu konusunda duyarlı olmalarını istedi.



- "Yerli ve milli yazılımdan oluşan SCADA Sistemi'ne çok büyük önem verdik"



Uzun, Sivas halkının su sorunu yaşamaması için özellikle altyapıyla ciddi mücadele verdiklerini ifade ederek, "Bu kapsamda altyapıda büyük değişiklikler yaparken aslında şehrimizin en büyük altyapı yatırımlarından birisi de SCADA Sistemi oldu. Türkiye'nin en modern, en gelişmiş teknolojilerine dayalı yerli ve milli yazılımdan oluşan SCADA Sistemi'ne çok büyük önem verdik." dedi.



Kurdukları DMA odaları sayesinde de kayıp ve kaçak oranında ciddi azalma sağladıklarına dikkati çeken Uzun, "Geçen sene 73 milyon liralık bir yatırım yaptık. Bu seneki SCADA ihalemizi yakın bir tarihte gerçekleştirdik ve 35 DMA odası kuracağız. Bütün bunların sonrasında bu sene inşallah SCADA'yı bitirdiğimizde 46 DMA odası ile şehrin bütün sokaklarını, caddelerini hatta apartmanlardaki su tüketimlerine kadar, evlerdeki su tüketimlerine kadar her şeyi gören bir sistem oluşturuyoruz." ifadelerini kullandı.



- "Toplamda 350 milyon liralık bir yatırım gerçekleştireceğiz"



Altyapıya yapılan yatırımlar hakkında da bilgi veren Uzun, şöyle konuştu:



"Toplamda 350 milyon liralık bir yatırım gerçekleştireceğiz. Bu yatırımla birlikte aslında hem çok gelişmiş teknolojik bir sistem kuracağız hem de kayıp kaçak ile mücadele konusunda Türkiye'nin en gelişmiş teknolojik altyapılarından birisini oluşturacağız. Hiçbir belediye başkanı, şu an görünmeyen bir SCADA'ya 350 milyon lira gidip yatırım yapmaz. 350 milyon liralık yatırım yapıyoruz ama bunu şehrin geleceğine yapıyoruz. Bu sene çok bereketli geçti ama belki önümüzdeki senelerde çok kurak geçecek. Doğru hamleler, doğru adımlarla suyu doğru yönetmemiz gerektiğini özellikle ifade etmek istiyorum."



Uzun, yer üstü ve yer altı kaynaklarının doğru yönetiminin çok önemli olduğunu dile getirdi.



Belediye olarak altyapıda çok büyük çalışmalar yapacaklarını vurgulayan Uzun, hazırladıkları projenin onaylandığını ve ihale çalışmalarının yapıldığını ifade etti.



- "200 kilometreden fazla hattı yenileyeceğiz"



Yaz sezonu itibarıyla çalışmalara başlayacaklarını anlatan Uzun, şunları kaydetti:



"Şehrimizin birçok noktasında hem içme suyu hem kanalizasyon hem de yağmur hatlarında büyük bir değişime gideceğiz. Bu değişimle birlikte sadece içme suyunda 200 kilometreden fazla bir hattı yenileyeceğiz. Bir yandan sağlığa uygun olmayan asbestli boruları değiştireceğiz, bir yandan da kayıp kaçağı düşüreceğiz. En önemsediğimiz konulardan birisi de yağmur hatları çünkü aşırı derecede yağmurlar yağıyor. Bazen bakıyoruz 10 yılda yağacak yağmur bir günde yağıyor. Bununla ilgili de şehrin altyapısına, yağmur hatlarına ciddi anlamda eğileceğiz."

