Sivas Devlet Tiyatrosu "Peter Pan" ve "Pofu" adlı çocuk oyunlarını sahneleyecek

Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), "Peter Pan" ve "Pofu" adlı tiyatro oyunlarını seyirciyle buluşturacak.



James Matthew Barrie'nin kaleme aldığı, Can Gürzap'ın çevirmenliğini yaptığı ve Ozan Kalkan'ın yönettiği "Peter Pan" adlı çocuk oyunu, bugün 10.30-13.30 saatleri arasında Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi'nde tiyatroseverlerle buluşacak.



Oyunda, Turgut Yalçın, Samet Evsen, Mesut Elbay, Sibel Ferlibel, Merve Kozan, Furkan Burak Işıkdemir, Gizem Hatun Karakurt, Emin Köksal Taşçioğlu, Muammer Çağatay Keser, Muhammed Özkan, Belgin Ünlü, Özge Tepe, Çağla Nefesoğlu Kesiç, Tayfun Cingiler, Elif Yalçın, Nilhan Nimet Öğütçen Topal, Canan Koyuncu, Burcu Baytekin, Muhammed İnanç Keteci ve Mesut Elbay rol alıyor.



Oyunda, büyümek istemeyen ve hep çocuk kalmak isteyen Peter Pan'in maceraları işleniyor. Evinden ayrılıp kayıp çocukların yaşadığı Neverland'e giden Peter, peri arkadaşı Tinker Bell ile beraber korsanlar, deniz kızları ve perilerle örülü bu masalsı dünyanın kapısını aralar ve çocukluğunun tadını çıkararak yaşamaya başlar.



Meriç Coşar'ın yazdığı Musa Arslanali'nin yönettiği "Pofu" oyunu ise yarın 10.30-13.30 ile 25 Nisan Cumartesi ise saat 14.00'te Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi'nde tiyatroseverlerle buluşacak.



Oyunda Muhammed Özkan, Mesut Elbay, Canan Koyuncu, Merve Kozan, Nilhan Nimet Öğütçen Topal ve Belgin Ünlü rol alıyor.



Lily ve Luna'nın küresel ısınmaya karşı duyarlılığını masalsı bir şekilde ele alındığı oyunda, Lilly için bu kış diğerlerinden farklı bir anlam taşır. Oyunda, kendi elleriyle yarattığı kahramanı Pofu, Lilly ve Luna'nın büyülü dünyasına renkli kişiliğiyle eşlik eder.

