Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Sivas merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

        Sivas merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

        Sivas merkezli 3 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2026 - 12:27 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

        Sivas merkezli 3 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.


        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekiplerince Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet" ve "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması" suçlarına yönelik Sivas merkezli Ardahan ve Samsun'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı, adreslerde yapılan aramalarda ise çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Öte yandan, şüphelilerin banka ve ödeme kuruluşlarında yaklaşık 385 milyon 114 bin 282 lira para hareketliliğinin olduğu tespit edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CHP Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yaptı!
        CHP Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yaptı!
        YÖK'ten Bilgi Üniversitesi açıklaması
        YÖK'ten Bilgi Üniversitesi açıklaması
        Finansal İstikrar Komitesi toplandı
        Finansal İstikrar Komitesi toplandı
        CHP için mutlak butlan kararı çıktı
        CHP için mutlak butlan kararı çıktı
        Özgür Özel'den açıklamalar
        Özgür Özel'den açıklamalar
        Bahçeli'den mutlak butlan açıklaması
        Bahçeli'den mutlak butlan açıklaması
        Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        Dursun Özbek'ten HT Spor'a özel açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten HT Spor'a özel açıklamalar!
        Özbek'ten Icardi ve Osimhen açıklaması!
        Özbek'ten Icardi ve Osimhen açıklaması!
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Kadın doktoru bir kere dövdü! Taksit taksit ödeyecek!
        Kadın doktoru bir kere dövdü! Taksit taksit ödeyecek!
        Aziz Yıldırım'ın yönetim listesi belli oldu!
        Aziz Yıldırım'ın yönetim listesi belli oldu!
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Hande Çinkitaş cinayetinde flaş gelişme! Katil baba yakalandı!
        Hande Çinkitaş cinayetinde flaş gelişme! Katil baba yakalandı!
        T.C. kimlik kartları Müzekart'a dönüşüyor
        T.C. kimlik kartları Müzekart'a dönüşüyor
        Milli futbolcu baba oluyor
        Milli futbolcu baba oluyor
        416 bin dolar ikramiye!
        416 bin dolar ikramiye!
        Araçta bu ekipmanlar yoksa ceza yiyebilirsiniz
        Araçta bu ekipmanlar yoksa ceza yiyebilirsiniz
        Bakan Çiftçi bayram tedbirlerini açıkladı
        Bakan Çiftçi bayram tedbirlerini açıkladı
        "Bizi daha üretken kılacak"
        "Bizi daha üretken kılacak"

        Benzer Haberler

        Sivas'ta bayram öncesi denetimler arttırıldı
        Sivas'ta bayram öncesi denetimler arttırıldı
        Kelkit Çayı'na atlayan kızı arama çalışmaları 6'ncı gününde de devam ediyor
        Kelkit Çayı'na atlayan kızı arama çalışmaları 6'ncı gününde de devam ediyor
        Sivas merkezli 3 ilde İBAN operasyonu, 4 kişi tutuklandı
        Sivas merkezli 3 ilde İBAN operasyonu, 4 kişi tutuklandı
        Heybeti ile dikkat çekiyor, yarım milyon TL'ye alıcısını bekliyor
        Heybeti ile dikkat çekiyor, yarım milyon TL'ye alıcısını bekliyor
        Masa üstünde zumba dansı sorumluyu görevinden etti, belediye hukuki süreç b...
        Masa üstünde zumba dansı sorumluyu görevinden etti, belediye hukuki süreç b...
        Sivasspor Divan Başkanı Ali Yavuz'dan camiaya birlik çağrısı
        Sivasspor Divan Başkanı Ali Yavuz'dan camiaya birlik çağrısı