Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Sivas Uluslararası Film Festivali başladı

        Sivas Uluslararası Film Festivali başladı

        Sivas'ta bu yıl üçüncüsü düzenlenen Sivas Uluslararası Film Festivali kortej yürüyüşü ve çeşitli etkinliklerle başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2026 - 22:23 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas Uluslararası Film Festivali başladı

        Sivas'ta bu yıl üçüncüsü düzenlenen Sivas Uluslararası Film Festivali kortej yürüyüşü ve çeşitli etkinliklerle başladı.

        Sivas Valiliği, Belediye Başkanlığı, Cumhuriyet Üniversitesi ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatının (TÜRKSOY) katkılarıyla düzenlenen Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında kortej yürüyüşü yapıldı.

        Nostaljik araçlar ve yöresel kıyafetli vatandaşların yer aldığı, Sivas Valiliği önünden başlayan yürüyüş Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde sona erdi.

        Kortej yürüyüşüne Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve il protokolü eşlik etti.

        Yılmaz, burada yaptığı konuşmada kadim şehir Sivas'ta 3 yıl önce büyük bir heyecanla başlattıkları Sivas Uluslararası Film Festivali'nin 3'üncüsünü yapmanın büyük gururunu yaşadıklarını söyledi.

        Film festivalinin Sivas'a ve film dünyasına hayırlı olmasını dileyen Yılmaz, "Film festivalimiz her geçen gün kendini geliştiriyor, daha da zenginleşiyor, daha da coşkulu hale geliyor. Katılımcı sayısı da her geçen gün artıyor. Bu bağlamda da biz geleceğe daha da umutla bakıyoruz." dedi.

        Etkinlik 90'lar pop konseri ile devam etti.

        Yarışmada dereceye giren filmler 16 Mayıs'taki ödül töreninde açıklanacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Kazakistan ile ticaret hacmimiz 10 milyar dolara yaklaştı"
        "Kazakistan ile ticaret hacmimiz 10 milyar dolara yaklaştı"
        "Hürmüz Boğazı'nın açık kalmasını istiyor"
        "Hürmüz Boğazı'nın açık kalmasını istiyor"
        İthal altını ocaklarda erittiler
        İthal altını ocaklarda erittiler
        Leroy Sane'den flaş Fenerbahçe sözleri!
        Leroy Sane'den flaş Fenerbahçe sözleri!
        "Hürmüz Boğazı zaten bize ait, bizim mülkümüzdü"
        "Hürmüz Boğazı zaten bize ait, bizim mülkümüzdü"
        Sara'dan Brezilya ve Dünya Kupası açıklaması!
        Sara'dan Brezilya ve Dünya Kupası açıklaması!
        Arsa tartışmasında yeğeni olan kadını öldürdü!
        Arsa tartışmasında yeğeni olan kadını öldürdü!
        Abdülkerim Bardakcı'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        Abdülkerim Bardakcı'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türk Dünyası' makalesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türk Dünyası' makalesi
        Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
        Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
        Etimesgut Havalimanı'nda yoğun çalışma
        Etimesgut Havalimanı'nda yoğun çalışma
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        Evliliklerinin 10'uncu yılını kutladı
        Evliliklerinin 10'uncu yılını kutladı
        Ronaldo'dan yeni medya yatırımı
        Ronaldo'dan yeni medya yatırımı
        Elon Musk'ın bu konuda da fikri var
        Elon Musk'ın bu konuda da fikri var
        Cannes'da boy gösterdiler
        Cannes'da boy gösterdiler
        Bozkırın ortasında saklı cennet!
        Bozkırın ortasında saklı cennet!
        Zirvede 104 hafta!
        Zirvede 104 hafta!
        'Hiyerarşi' krizi
        'Hiyerarşi' krizi
        Trump ve Xi görüşmesi sona erdi: Tayvan kritik konu
        Trump ve Xi görüşmesi sona erdi: Tayvan kritik konu

        Benzer Haberler

        Sivas'ta 3'üncü Uluslararası Film Festivali kortejle başladı
        Sivas'ta 3'üncü Uluslararası Film Festivali kortejle başladı
        Sivas'ta asansör boşluğuna düşen kadın yaralandı
        Sivas'ta asansör boşluğuna düşen kadın yaralandı
        "Sivas Uluslararası Film Festivali" kortej yürüyüşüyle başladı
        "Sivas Uluslararası Film Festivali" kortej yürüyüşüyle başladı
        Sivas'ta ilkokul öğrencisinin bayrak hassasiyeti kamerada
        Sivas'ta ilkokul öğrencisinin bayrak hassasiyeti kamerada
        Sivas'ta çobanların suyla kaplanan meralarda zorlu mesaisi sürüyor
        Sivas'ta çobanların suyla kaplanan meralarda zorlu mesaisi sürüyor
        Sivas'ta dolan Kılıçkaya Barajı'nın kapakları açıldı
        Sivas'ta dolan Kılıçkaya Barajı'nın kapakları açıldı