        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Sivas Valiliği yayınladığı videoyla vatandaşları keneye karşı uyardı

        Sivas Valiliği, özellikle ilkbahar ve yaz aylarında insan sağlığını tehdit eden Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına karşı vatandaşların dikkatini çekmek amacıyla farkındalık çalışması başlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2026 - 21:44 Güncelleme:
        Valilikten yapılan açıklamaya göre Sivas Valiliği ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kene vakalarına karşı toplumsal bilinci artırmak amacıyla sosyal medya hesapları üzerinden bilgilendirici video yayınlayarak vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

        Havaların ısınmasıyla birlikte kenelerin daha erken aktif hale geldiği ve buna bağlı olarak KKKA vakalarının görülmeye başladığı belirtilirken, özellikle kırsal alanlarda bulunan vatandaşlardan risklere karşı bilinçli hareket etmeleri istendi.

        Kırsal alanlardan dönüşte vatandaşların vücutlarını mutlaka kontrol etmeleri gerektiği belirtilerek, keneyle karşılaşılması halinde çıplak elle müdahalede bulunulmaması, kenenin yakılmaması veya sıkılmaması, vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiği ifade edildi.

        - "Keneye çıplak elle dokunma, sağlığını riske atma"

        Valiliğin hazırladığı videoda vatandaşlara şu uyarılar yapıldı:

        "Keneye çıplak elle dokunma, sağlığını riske atma. Tarladan, meradan dönüşte mutlaka vücudunu kontrol et. Kene görünce yakma, sıkma, sağlığını ateşe atma. Kene ilaçlamasını aksatmayın, hem kendinizi hem de hayvanlarınızı koruyun. İlkbahar ve yaz aylarında kene riskine karşı tedbiri elden bırakmayın. Tedbiri almak, keneyi çıkarmaktan daha kolaydır."

        Hazırlanan videoda ayrıca Sivas Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Yunus Keltek de keneyle mücadelede alınması gereken önlemlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Keltek, KKKA'nın keneler aracılığıyla bulaşan ve insan sağlığını ciddi şekilde tehdit eden zoonotik viral bir hastalık olduğunu belirterek, hastalıkla mücadelede en etkili yöntemin kenelerin yaşam alanlarının kontrol altına alınması ve hayvanlardaki kene yükünün azaltılması olduğunu kaydetti.

        - Hayvanları 30 gün arayla ilaçlayın uyarısı

        Kenelerin özellikle sığır, koyun ve keçi gibi çiftlik hayvanları üzerinde barınarak çoğaldığını, bu nedenle hastalığın yayılmasında önemli rol oynadığını anlatan Keltek, şu bilgileri paylaştı:

        "Hayvanlar veteriner hekim kontrolünde 30 gün arayla ektoparaziter ilaçlarla ilaçlanmalıdır. Bunun yanında hayvan barınaklarında bulunan zemin, yarık ve çatlaklar uygun ilaçlarla pulverizatör yöntemiyle ilaçlanmalıdır. Hayvanlar üzerindeki kenelere çıplak elle müdahale edilmemeli, koruyucu ekipman kullanılmalıdır. Temas halinde eller bol sabun ve suyla yıkanmalıdır."

        Düzenli kene mücadelesinin hem hayvan hem de toplum sağlığını korumada kritik öneme sahip olduğunu vurgulayan Keltek, erken ve doğru mücadelenin hastalığın yayılmasını önlemede en etkili yöntem olduğuna dikkati çekti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

