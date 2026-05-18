        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Sivas Valiliğinden vatandaşlara "Kelkit Irmağı'ndan uzak durun" uyarısı

        Sivas Valiliğinden vatandaşlara "Kelkit Irmağı'ndan uzak durun" uyarısı

        Sivas Valiliği, Suşehri ve Koyulhisar ilçesinde yaşayan vatandaşlara kıyı çökmelerine ve heyelan riskine karşı Kelkit Irmağı kenarına yaklaşmamaları uyarısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2026 - 18:29 Güncelleme:
        Valilikten yapılan açıklamada, bölgede son günlerde yaşanan yoğun yağışlar ve kar erimeleri sebebiyle, Kılıçkaya Barajı'ndan Kelkit Irmağı'na kontrollü su tahliyesinin artırılarak devam ettiği belirtildi.

        Kılıçkaya Barajı'ndan Kelkit Irmağı'na bırakılan su ile havzadaki yoğun yağışlar, kar erimeleri, ırmağı besleyen yan derelerden gelen akımlar, ırmak yatağındaki su seviyesinin yükselmesine sebep olduğu aktarılan açıklamada, "Söz konusu durum, ilimiz Suşehri ve Koyulhisar ilçeleri sınırlarında nehir kenarlarındaki toprağın suya doymasına, kıyı çökmelerine ve heyelan riskine yol açmaktadır." ifadesine yer verildi.

        Vatandaşlardan can ve mal güvenliği açısından Kelkit Irmağı'ndan uzak durmaları istenilerek, şunlar kaydedildi:

        "Can ve mal güvenliği için Kelkit Irmağı ve bağlantılı dere yataklarının çevresinden mutlak suretle uzak durulması gerekmektedir. Vatandaşlarımızın nehir kenarlarına yaklaşmamaları, hayvanlarını bu bölgelere otlatmaya götürmemeleri ve araçlarını nehir yatağına yakın yerlere park etmemeleri önemle rica olunur. Olası can ve mal kayıplarının önüne geçilmesi adına tüm halkımızın gerekli tedbirleri alması ve uyarıların dikkate alınması önem arz etmektedir."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Mersin'de restorana silahlı saldırı!
