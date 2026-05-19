        Sivas'ın ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

        Giriş: 19.05.2026 - 16:35 Güncelleme:
        Sivas'ın Ulaş, Şarkışla ve Zara ilçelerinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Ulaş'taki program, Gençlik ve Spor İlçe Müdür Vekili Bünyamin Karacalar'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

        Spor salonunda devam eden programda, Ulaş Çok Programlı Anadolu Lisesi Türk dili ve edebiyat öğretmeni Hilmi Özyılmaz, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

        Öğrencilerin çeşitli gösteriler sunduğunu program, resim yarışmasında dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

        Törene, Kaymakam Esad Mücahit Eskimez, Belediye Başkanı Turan İlbey, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bünyamin Karacalar, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        - Şarkışla

        İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İlyas Uzundağ, Gülsu Şehitler Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Şehir Stadyumu'nda devam eden programda konuşan Uzundağ, 19 Mayıs'ın gençlere emanet edilen önemli bir bayram olduğunu söyledi.

        Öğrenciler tarafından hazırlanan bando gösterisi ile mehteran gösterisi ve sportif etkinlikler vatandaşlardan ilgi gördü.

        Törene, Kaymakam Zekeriya Murat Şahan, Şarkışla Cumhuriyet Başsavcısı Baki Aybak, Belediye Başkan Vekili Kübra Karasubaşı, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        - Zara

        Zara Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hamza Ergüt'ün Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan tören, Zara Spor Salonu'nda devam etti.

        Ergüt, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı. Zara Anadolu İmam Hatip Lisesi, Zara Anadolu Lisesi öğrencileri ile Zara Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü sporcu öğrencileri tarafından halk oyunları, müzikal, oratoryo, jimnastik gösterileri gerçekleştirildi.

        Çeşitli yarışların yapıldığı programda, dereceye giren öğrencilere kupa, madalya ve ödülleri verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

