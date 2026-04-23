Sivas'ın ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

Sivas'ın Ulaş, Hafik ve Zara ilçelerinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.



Ulaş'ta kaymakamlık bahçesinde düzenlenen törende, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bünyamin Karacalar, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.



İlçe spor salonunda devam eden programda, Ulaş İlkokulu Müdürü Mehmet Aydın, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.



Kaymakam Esad Mücahit Eskimez ve Belediye Başkanı Turan İlbey, öğrencilerin bayramını kutladı.



Törene, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürleri, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Necati Altınok, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Yavuz Yılmaz, kurum amirleri , siyasi parti temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.



- Hafik



Hafik Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Salonu'nda gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Öğrencilerin hazırladığı gösteriler ve okunan şiirler, salondaki katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi.



İlçe genelinde düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere, protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi.



Törene, Hafik Kaymakamı Funda Hamza Çaldağı, Belediye Başkanı Habib Görler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.



- Zara



Zara Hükümet Konağı tören alanındaki program, İlçe Milli Eğitim Müdürü Rıfat Kalkan'ın Atatürk Anıtına çelenk sunmasıyla başladı.





İlçe spor salonunda devam eden törende, öğrenciler çeşitli gösteriler sundu.





Kaymakam Mehmet Ali Atak ve Belediye Başkanı Fatih Çelik, tören alanında öğrencilerin bayramını kutladı.



Tören, ilçe protokolü tarafından çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.



