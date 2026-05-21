Sivas'ın Şarkışla ilçesinde liseler arası bilgi yarışması yapıldı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından liseler arası bilgi yarışması düzenlendi.



Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi'ndeki yarışmada öğrenciler kıyasıya mücadele etti.



Yarışmaya İsmet Yılmaz Fen Lisesi, Şarkışla Anadolu Lisesi, Ahmet Turgay İmamgiller Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Şeyh Edebali Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri katıldı.



Yarışma sonunda birinci olan İsmet Yılmaz Fen Lisesi'ne ödülü Kaymakam Zekeriya Murat Şahan tarafından verildi.



Programa, Belediye Başkan Vekili Kübra Karasubaşı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ekrem Yurt, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.







