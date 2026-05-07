        Sivas'ın Zara ilçesinde "saya gezmesi" geleneği canlandırıldı

        Koç katımının 100'üncü gününde düzenlenen ve "bereket töreni" olarak kutlanan "saya gezmesi" adlı gelenek için Sivas'ın Zara ilçesinde etkinlik gerçekleştirildi.

        Giriş: 07.05.2026 - 13:00 Güncelleme:
        Geleneksel kıyafetler ve saya kostümleriyle "saya gezmesi" etkinliğine katılanlar, ilçe esnafını ve mahalleleri ziyaret etti.

        Bu yıl ikinci kez ilçe merkezinde yapılan etkinlikte, saya ekibi maniler ve türküler eşliğinde halaylar çekti, buğday, un, yağ, kuruyemiş toplayarak esnaf ve vatandaşları Hıdırellez Şenliği'ne davet etti.

        Yeşil Zara Gönüllüleri Derneğince canlandırılan saya gezmesinde, Dernek Başkanı Rüşan Sümbüloğlu, sayacı görevini üstlenerek davul, zurna, cümbüş eşliğinde vatandaşlara maniler okudu.

        Sümbüloğlu, yaklaşık 60 yıldır bölgede unutulan, yapılmayan saya gezmesinin bu yıl ikincisini yaptıklarını belirterek, etkinliğin ilçe halkı, esnaf ve vatandaşlardan beğeni topladığını söyledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Togg’dan Çinliler ile iş birliği hamlesi
        Modacı Ayşegül Eraslan'ın ölümünde şantaj iddiası!
        MSB: Yıldırımhan yerli olarak üretiliyor
        Kızına istismar edilen kadın ifade sırasında fenalaştı, hayatını kaybetti
        Okan Buruk'a yeni sözleşme!
        Ölümün ardındaki gerçek otopside ortaya çıktı!
        Kenan Yıldız'a Real Madrid kancası!
        WP: İran ABD'nin açıkladığından çok daha fazla hedefi vurdu
        "İran-ABD anlaşması yakın" iddiasına yalanlama
        İran Savaşı, Asya kıtasını daha çok Çin'e bağlıyor
        Evinde ölü bulundu
        Tartışma dudak okuyucuların radarında
        Bu kasabada nüfusun yüzde 60’ı yer altında yaşıyor
        Alcatraz’dan kaçan üç mahkûmun akıbeti hâlâ bilinmiyor
        Apple bu modeli kullanan iPhone sahiplerine tazminat ödeyebilir
        Borçlara yapılandırma yerine tecil
        “Hedef domates eken vatandaş değil, kaçak havuzlu villa”
        Eski sevgilisini övdü
        Aziz Yıldırım bir kez daha sahnede!
        Korkunç kazada yaşlı çift öldü!
        Sivas'ta öğrenciler "Gözüm Gönlüme Çevrildi" adlı tiyatro oyununu sahneledi
        Devlet THM Korosu, Sivas'ta "Gönül Türküleri" konseri gerçekleştirecek
        Zara'da kırsal kalkına destekleri anlatıldı
        Sivas'ta bıçakçıların kurban yoğunluğu aile hasretine dönüştü: "2 aydır çoc...
        Kızılırmak'a rengini veren Fadlum ırmağı 8 ay sonra yeniden coştu
        U18 Basketbol Türkiye Şampiyonası'nda üçüncü gün sonuçları
