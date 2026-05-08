Sivaslı milli bilek güreşçiler Ebrar ve Şule'nin hedefi dünya şampiyonluğu

        HALİFE YALÇINKAYA - Sivaslı Türkiye şampiyonu milli güreşçiler 19 yaşındaki Ebrar Şura Gül ve 16 yaşındaki Şule Naz Çelik, dünya şampiyonluğu hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2026 - 11:07 Güncelleme:
        Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu Teknik Kurul Üyesi ve 3. Kademe Milli Takım Antrenörü Mustafa Aydın, AA muhabirine, 6-11 Nisan'da Yalova'da yapılan Türkiye Şampiyonası'nda Ebrar ve Şule'nin şampiyon olduğunu söyledi.

        Türkiye Şampiyonası'nda dereceye giren sporcuların 9-21 Ekim'de Hindistan'da düzenlenecek Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edeceğini dile getiren Aydın, şöyle konuştu:

        "Defalarca Sivas'tan milli takıma bilek güreşçi çıkardık, çıkarmaya da devam edeceğiz. İki kız sporcumuz bu yıl Yalova'daki Türkiye Şampiyonası'nda birinci oldu. Ekim ayında Hindistan'da yapılacak dünya şampiyonasında madalya almak için sporcularımız şu anda tüm güçleriyle çalışmaya devam ediyor. İnşallah Sivas'tan bir dünya şampiyonu çıkarmayı hedefliyoruz. Yarışmanın tarihi yakın olduğu için biraz daha fazla çalışmamız gerekiyor. Haftada 3 gün antrenman yapıyoruz. Pazar günleri de masa antrenmanı yaparak yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz."




        - "120 sporcuyla ülkemizi temsil edeceğiz"

        Bilek güreşinin beraberliği olmayan tek branş olduğunu vurgulayan Aydın, "Aynı zamanda bahanesi olmayan bir branş. Kadınlar, engelliler, erkekler ve yaşlılar, gücünü keşfeden, bunun farkına varan, bu gücüyle bir yerlere gelmek isteyen herkesin yapabileceği bir spor dalı. Dünya şampiyonasına yoğun bir katılımla gidiyoruz. 120 sporcuyla ülkemizi temsil edeceğiz. Sporcularımızla oradan boş dönmek istemiyoruz." diye konuştu.

        1. Kademe Bilek Güreşi Antrenörü Emine Bilgin ise Yalova'da düzenlenen şampiyonada iki sporcusunun şampiyon olduğunu söyledi.

        Şu anda antrenmanlara devam ettiklerini belirten Bilgin, "Hindistan'da düzenlenecek dünya şampiyonasında çok güzel sonuçlar elde etmeyi hedefliyoruz. Sporcularımıza sonuna kadar güveniyorum." dedi.




        - Sporcular dünya şampiyonasında kürsünün zirvesini hedefliyor

        Sporculardan Ebrar Şura Gül de Hindistan'da düzenlenecek dünya şampiyonasına hazırlandıklarını kaydetti.

        Oradan madalyalarla döneceklerine inandığını belirten Gül, "Bu spora gücümü fark eden babam yönlendirdi. Ailem çok büyük destek oldu. Onların destekleri sayesinde çok güzel dereceler elde ettim. Antrenmanlarımız zor olsa da elimden geldiği kadar gayret ediyorum. Çünkü bir hedefimiz var. Dünya şampiyonasındaki hedefim altın madalya kazanmak ve İstiklal Marşı'mızı okutmak. Bunu yapmayı çok istiyorum. Bilek güreşine başladıktan sonra hayatımda çok şey değişti. Bu spor disiplin demektir, düzenli bir sporcu hayatım oldu. Uyku düzenim, beslenmem, sosyal aktivitelerim de düzene girdi." ifadelerini kullandı.

        Okul müdürünün gücünü fark etmesiyle bu spora başladığını dile getiren Şule Naz Çelik de "Yalova'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'na 70 kiloda katıldım. Sol kolda Türkiye şampiyonu oldum. Şimdiki hedefim dünya şampiyonasında şehrimi ve ülkemi en iyi şekilde temsil etmek. Birinci olarak bayrağımızı dalgalandırmak, aileme de o gururu yaşatmak istiyorum. Dünya şampiyonu olarak ülkeme dönmek istiyorum." şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

