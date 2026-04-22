        Sivasspor, Iğdır FK maçı hazırlıklarına başladı

        Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında sahasında Iğdır FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2026 - 19:37 Güncelleme:
        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleşen idman, ısınma hareketleriyle start aldı.

        Pas ve topa sahip olma çalışması da yapan kırmızı-beyazlı ekip, çift kale maçla idmanı tamamladı.

        Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

        Özbelsan Sivasspor-Iğdır FK karşılaşması, 26 Nisan Pazar günü saat 16.00'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

