Sivasspor, Iğdır FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında sahasında Alagöz Holding Iğdır FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleşen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Pas, topa sahip olma çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı çift kale maçla tamamlandı. Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek. Özbelsan Sivasspor-Alagöz Holding Iğdır FK karşılaşması, 26 Nisan Pazar günü saat 16.00'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.