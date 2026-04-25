Sivasspor, yarın sahasında Iğdır FK ile karşılaşacak

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında yarın sahasında Iğdır FK ile karşılaşacak.





BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Melih Aldemir yönetecek.



Kırmızı-beyazlı ekipte tedavisi devam eden Rey Manaj, Emirhan Başyiğit, Okan Erdoğan, Daniel Avramovski ve Bekir Böke, Iğdır FK maçında forma giyemeyecek.



Sivasspor, ligde 13 galibiyet, 11 beraberlik ve 12 mağlubiyet sonucunda topladığı 50 puanla 10. sırada yer alıyor.



Bu sezon 13 galibiyet, 10 beraberlik, 13 mağlubiyet yaşayan Iğdır FK ise 49 puanla 12. sırada bulunuyor.

