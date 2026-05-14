Sivas'ta 14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Günü kutlandı

Sivas'ta, 14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Günü dolayısıyla program düzenlendi.



Kentteki bir lokantada düzenlenen programda konuşan Türkiye Eczacılar Birliği 37. Bölge Sivas Eczacı Odası Başkanı Bahadır Eren, meslektaşlarının gününü tebrik etti.



Kutlamalar kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk sunduklarını belirten Eren, "Aynı zamanda eczacı odamızın kuruluşunun 30. yıl dönümünü kutlamaktayız. Değerli meslektaşlarımın 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü kutluyorum." dedi.



Etkinlikte, eczacılık mesleğinde 25. yılını dolduran eczacılara plaket verilerek pasta kesildi.



Programa katılan Sivas Defterdarı Murat Aydın ve İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Rüstem Hasbek ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Evren Alğın Yapar da eczacıların gününü kutladı.

