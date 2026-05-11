Sivas'ta 1500 dönüm tarım arazisi su altında kaldı

Sivas'ın Hafik ilçesinde yoğun yağışların ardından 1500 dönüm tarım arazisini su bastı.





İlçede karların erimesi ve yoğun yağışların ardından Koru mevkisindeki tarım arazisi su altında kaldı.



Önceki yıllarda koyun ve kuzuların otladığı ve tarım yapılan arazide yer yer turna, balıkçıl, yaban ördeği ve sakarmeke gibi göçmen kuşları da konaklamaya başladı.



Sivas-Erzincan kara yolu üzerinde bulunan ve yer yer 2 metre derinliğe ulaşan arazi, güzergahta seyahat edenlere de güzel görüntü sunuyor.



