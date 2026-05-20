        Sivas'ta arıları korumak için akşam ilaçlaması uyarısı

        Sivas'ta arıları korumak için akşam ilaçlaması uyarısı

        Sivas'ın Hafik ilçesinde arıcılık faaliyetlerine zarar vermemesi amacıyla tarımsal ilaçlamanın akşam saatlerinde yapılması uyarısında bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2026 - 15:53 Güncelleme:
        Hafik İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce çiftçilere gönderilen bilgilendirme mesajında, "Tarımsal ilaçlama yapmanız gerektiği durumlarda, ilaçlamayı arıların çalışmadığı akşam saatlerinde yapmanız büyük önem arz etmektedir." ifadelerine yer verildi.

        İlçede arıcılık yapan emekli öğretmen Halil Baştürk, tarımsal ilaçlama süreçlerinde çiftçiler ile arıcıların iletişim halinde olmasının hayati önem taşıdığını belirterek, şunları kaydetti:

        "Arıcı ile çiftçi birbiriyle iletişim halinde olursa, yani 'ilaçlama yapacağız' diye arıcıya haber verirse o da ona göre tedbirini alır. Ya kovanın ağzını kapatır ya bir şey yapar. O şekilde birbirimizi idare etmemiz gerekiyor. Kimyasal ilaçlama, arı kolonileri üzerinde ölümcül sonuçlar doğuruyor. Akşam 18.00'den sonra ilaçlama yapılması gerekiyor. İlaç arıyı öldürüyor. İlaç attığın zaman, arı çiçeğe konduğu zaman, o çiçeğe atılan ilaçlar arıyı öldürüyor."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

