Sivas'ta bayram pazarı 23 Mayıs'ta kurulacak

Sivas Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen bayram pazarı 23 Mayıs'ta kurulacak. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bayram pazarı 23-26 Mayıs tarihleri arasında 4 gün boyunca Dikilitaş mevkisinde hizmet verecek. Pazarda satış alanı talebinde bulunacaklar 18-21 Mayıs tarihlerinde Sivas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne başvuru yapacak. Satış alanlarının belirlenmesine yönelik kura çekimi ise 22 Mayıs saat 14.00’te Zabıta Müdürlüğü'nde gerçekleştirilecek. Kura sonucunda belirlenen yerler, Zabıta Müdürlüğü'nde asılı listeler aracılığıyla vatandaşların bilgisine sunulacak.

