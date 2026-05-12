        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Sivas'ta bir hastanın göğsünden 7 kilo 750 gramlık tümör çıkarıldı

        Sivas'ta 77 yaşındaki bir hastanın göğsünden 7 kilo 750 gram ağırlığında tümör çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2026 - 17:36 Güncelleme:
        Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, Saniye Elmalı, uzun yıllardır yaşam kalitesini olumsuz etkileyen göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu.

        Göğüs cerrahisi, genel cerrahi ile plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü operasyonla, göğsünden 7 kilo 750 gram ağırlığında tümör alınan Elmalı sağlığına kavuştu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Özbey, hastanın uzun yıllardır göğüs duvarında bulunan büyük bir kitleyle yaşamını sürdürdüğünü belirtti.

        Bu tür göğüs duvarı tümörlerinin nadir görüldüğüne dikkati çeken Özbey, "Hastamız uzun yıllardır bu kitleyle yaşamış ve daha sonra kliniğimize başvurmuştur. Yapılan değerlendirmelerin ardından cerrahi müdahale kararı aldık. Ancak bu tür büyük ve kompleks ameliyatlar ekip çalışmasını gerektirir. Göğüs cerrahisi, genel cerrahi ile plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi ekipleriyle multidisipliner bir yaklaşım sergiledik. Ameliyatımız başarıyla tamamlandı ve hastamızın genel durumu oldukça iyi." ifadelerini kullandı.

        Genel Cerrahi Ana Bilim Dalından Prof. Dr. Sinan Soylu ise hastanın ameliyat sürecinin başarılı geçtiğini belirtti.

        Hastanın sağ göğüs bölgesinde, kaburga travmasına bağlı geliştiği düşünülen ve göğüs duvarını etkileyen büyük bir kitle olduğunu dile getiren Soylu, ekiplerle planlı bir operasyon gerçekleştirdiklerini kaydetti.

        Ameliyatta Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalından Doç. Dr. Handan Derebaşınlıoğlu da yer aldı.

        Sağlığına kavuşan Saniye Elmalı ise ameliyatı gerçekleştiren ekibe teşekkür ederek, "Uzun yıllardır bu rahatsızlıkla yaşıyordum, artık dayanacak gücüm kalmamıştı. Hocam ve tüm ekibe minnettarım. Derdimden kurtardılar, hepsinden Allah razı olsun." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İmranlı'da deprem tatbikatı düzenlendi
        Sivas'ta Yabancı Dil Festivali düzenlendi
        Sivas'ta tatbikatlar gerçeğini aratmadı
        Sivas'ta Sıcak Çermik Kaplıcası yaza hazırlanıyor
        Maraşlı öğrencilerin isimleri Sivas'ta yaşatılacak Sivaslı öğrenciler, Mara...
        Ulaş'ta öğrencilere küresel ısınma ve iklim değişikliği eğitimi verildi
