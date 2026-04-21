Sivas'ta bir kadın evinde ölü bulundu

Sivas'ın Suşehri ilçesinde 41 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.



Tatar köyünde yaşayan ve epilepsi hastası olduğu öğrenilen 8 çocuk annesi Y.A, evinde fenalaşarak yere düştü.



Durumu fark eden yakınları sağlık ekiplerine haber verdi.



Ekiplerin yaptığı kontrolde kadının hayatının kaybettiği belirlendi.



Y.A'nın cenazesi, incelemenin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

