Sivas'ta bitkin bulunan ağaçkakan tedavisinin ardından doğaya salındı
Giriş: 28.04.2026 - 10:24 Güncelleme:
Sivas'ta bitkin bulunan ağaçkakan, tedavisinin ardından doğal ortamına bırakıldı.
Kent merkezinde bitkin ağaçkakan bulan kişi, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Sivas Şube Müdürlüğüne bildirdi.
Bölgeye gelen ekiplerce teslim alınan alaca ağaçkakan, tedaviye alındı.
Ağaçkakan, 4 günlük tedaviyle sağlığına kavuşturularak doğaya salındı.
