Sivas'ta çam ağaçlarıyla kaplı Eğriçimen Yaylası'na mayısta kar yağdı

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde, çam ağaçlarıyla kaplı Eğriçimen Yaylası'nda kar yağışı etkili oldu. Kentte başlayan sağanak, yüksek kesimlerde kara dönüştü. Kar yağışı, ilkbahar ve yaz mevsiminde vatandaşların uğrak yeri olan, ilçeye 17 kilometre uzaklıktaki Eğriçimen Yaylası'nda aralıklarla etkisini sürdürüyor. Özellikle ilkbaharda doğal güzellikleriyle görenleri etkileyen ve çam ağaçlarıyla kaplı olan yayla, mayıs ayındaki kar yağışıyla kısmen beyaz örtüyle kaplandı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.