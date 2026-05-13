Sivas'ta cami kubbesine yuva yapan leylekler dronla görüntülendi

Sivas’ın Hafik ilçesinde, cami kubbesine yuva yapan leylekler dronla kaydedildi.



Çimenyenice köyünde, caminin kubbesi üzerinde bir süre dolaşan leyleklerin yuva yapma çabası havadan görüntülendi.





Köy sakinlerinden İbrahim Köse, leyleklerin daha önce bir evin çatısına yuva yaptığını söyledi.



Leyleklerin daha sonra elektrik direğine yuva yaptıklarını belirten Köse, "Oradan geçen sene üç yavru uçurdular ve yavrular da geri geldi. Bu sene caminin üzerine yuva yapmaya uğraşıyorlar. Bakalım ne zamana kadar bitirecekler. Yuvaya sürekli ağaç dalları taşıyorlar." dedi.



Ahmet Koçak da geçen yıl burada leyleğin üç yavru büyüttüğünü dile getirerek, "Onlar da bu sene anneleriyle beraber geri geldi. Yavrular caminin üstüne yuva yaptılar, anaçlar da kendi eski yuvalarında duruyorlar." ifadelerini kullandı.

