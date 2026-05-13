        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Sivas'ta cami kubbesine yuva yapan leylekler dronla görüntülendi

        Sivas'ta cami kubbesine yuva yapan leylekler dronla görüntülendi

        Sivas'ın Hafik ilçesinde, cami kubbesine yuva yapan leylekler dronla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2026 - 15:05 Güncelleme:
        Çimenyenice köyünde, caminin kubbesi üzerinde bir süre dolaşan leyleklerin yuva yapma çabası havadan görüntülendi.


        Köy sakinlerinden İbrahim Köse, leyleklerin daha önce bir evin çatısına yuva yaptığını söyledi.

        Leyleklerin daha sonra elektrik direğine yuva yaptıklarını belirten Köse, "Oradan geçen sene üç yavru uçurdular ve yavrular da geri geldi. Bu sene caminin üzerine yuva yapmaya uğraşıyorlar. Bakalım ne zamana kadar bitirecekler. Yuvaya sürekli ağaç dalları taşıyorlar." dedi.

        Ahmet Koçak da geçen yıl burada leyleğin üç yavru büyüttüğünü dile getirerek, "Onlar da bu sene anneleriyle beraber geri geldi. Yavrular caminin üstüne yuva yaptılar, anaçlar da kendi eski yuvalarında duruyorlar." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        ABD Başkanı Trump Çin'de
        AK Parti'ye geçen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal memleketinde konuştu
        AB Özel Temsilcisi Habertürk'e konuştu
        Sevgilisini öldüren Simge'ye büyük ceza!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        Bu kez norovirüs alarmı: 1700 kişi karantinada!
        Almanlar umutsuz: Koalisyon dağılır
        IEA açıkladı: Petrol stoklarında rekor erime
        Oyuncu Alp Balkan'a veda
        Doktora bıçak çekti, kafa attı!
        G.Saray'dan kiralık giden isimle ne yaptı?
        Torreira'ya saldırıda yeni gelişme!
        Tarihin en akıl almaz faciası
        Kırmızı halıda şıklık yarışı
        8.700 km hızla Ay'a çarpacak
        Trabzonspor'un kupa 11'i
        Sevgilisini takipten çıktı
        Tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Yalım'ın ek ifadesi ortaya çıktı!
        'Filmed in Türkiye' dönemi
        Mavi Vatan Yasası için geri sayım: Bayramdan sonra Meclis’e sunulacak
