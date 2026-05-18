        Sivas'ta çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

        Sivas'ta çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

        Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde tartıştığı husumetlisi tarafından tabancayla vurulan kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2026 - 13:45 Güncelleme:
        İddiaya göre, aralarında husumet bulunan Abdullah Hasdemir (29) ile O.H. (53) Atatürk Caddesi'nde karşılaştı.

        İkili arasında çıkan tartışmada O.H, yanında bulunan tabancayla Hasdemir'e ateş açtı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hasdemir'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Yıldızeli Belediyesinde çalıştığı öğrenilen Hasdemir'in cenazesi otopsi işlemleri için Yıldızeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Öte yandan, Abdullah Hasdemir'in babası ve ağabeyinin, yaklaşık 3 yıl önce O.H'nin ağabeyini öldürdüğü belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

