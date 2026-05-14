Sivas'ta çobanların suyla kaplanan meralarda zorlu mesaisi sürüyor

Sivas'ın Hafik ve Zara ilçelerinde çobanlar, yağışlar ve eriyen kar suları nedeniyle adeta göle dönen meralarda hayvanlarını güçlükle otlatıyor.



Hafik merkez ve Yarhisar köyü ile Zara'nın Canova köyü mevkisinde meraların çamur ve suyla kaplanması, geçimini hayvancılıkla sağlayan bölge halkı ve çobanlar için çalışma şartlarını zorlaştırdı.





Balçıkla kaplanan arazide sürülerini otlatmaya çalışan çobanlar, hayvanların hareket kabiliyetinin kısıtlanması nedeniyle yoğun çaba sarf ediyor.



Hafik ilçe merkezinden Abdulkerim Aydoğan, mesleğinin fedakarlık gerektirdiğini belirterek, "Bu sene yağış çok oldu. Sabah 07.00'de meraya çıkarıyoruz, akşam 19.00-20.00'ye kadar dağdayız. Hayvanları otlatıyoruz." dedi.



Canova köyünde 10 yıldır hayvancılık yapan ve koyunlarını otlatan Muzaffer Koç ise "Şu anda görünen sular tamamen yağmur ve kar suyu." ifadesini kullandı.

