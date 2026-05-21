Sivas'ta dereye düşen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Sivas'ın İmranlı ilçesinde otomobilin dereye düşmesi sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı. L.Ç. (48) idaresindeki 06 JB 343 plakalı otomobil, D-200 kara yolu Kuzköy mevkisinde dereye devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ile İmranlı Acil Yardım ve Kurtarma Derneği ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü ile araçta bulunan F.Ç. (21), A.Ç. (12) ve B.Ç. (18) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince İmranlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

