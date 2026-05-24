Sivas'ta devrilen minibüsteki 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Sivas'ın Gürün ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. N.K'nin (48) kullandığı 26 KF 270 plakalı minibüs, Kayseri-Malatya kara yolu Mazıkıran mevkisinde devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, Nazar K. (23) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü ile araçtaki E.K. (25), A.N.K. (15), N.K. (45), M.C.K. (26), D.K. (21), A.D.K. (1) ve N.K. (5) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı.

