        Sivas Haberleri Sivas'ta devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı, ırmağa düştüğü değerlendirilen 1 kişi için arama çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2026 - 10:31 Güncelleme:
        U.Y. (20) yönetimindeki 28 DR 070 plakalı otomobil, D-100 kara yolunun Koyulhisar ilçesi Aşağıkale Mahallesi yakınlarında devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Kazada, araçta bulunan Y.H.Y. (17) hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.

        Kelkit Irmağı'na düştüğü değerlendirilen E.H'nin (18) bulunması için arama çalışması başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

