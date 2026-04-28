Sivas'ta devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Sivas'ta kullandığı tırın devrilmesi nedeniyle yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.



S.B. yönetimindeki 33 CKN 45 plakalı meyve ve sebze yüklü tır, Sivas-Kayseri kara yolunun Mescitli köyü yakınlarında devrildi.



İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Yaralanan sürücü ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Kaza nedeniyle yolun Kayseri'den Sivas istikameti trafiğe kapandı.



Ekipler trafik akışını tek yönden kontrollü olarak sağlarken, devrilen tırın kaldırılması için çalışma başlatıldı.

