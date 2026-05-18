Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Sivas'ta Dijital Gençlik Merkezi açıldı

        Sivas'ta Dijital Gençlik Merkezi açıldı

        Sivas'ta Dijital Gençlik Merkezi'nin (DİGEM) açılışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2026 - 15:57 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'ta Dijital Gençlik Merkezi açıldı

        Sivas'ta Dijital Gençlik Merkezi'nin (DİGEM) açılışı gerçekleştirildi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Belediyeler Birliği ve Avrupa Birliği işbirliğinde yürütülen "Bugünün Gençleri Geleceğin Meslekleri Projesi" kapsamında, 45 pilot belediyede kurulan ve açılışa hazır hale getirilen DİGEM gençlerin hizmetine sunuluyor.

        Proje kapsamında gençlere yazılım, yapay zeka, dijital pazarlama ve geleceğin meslekleri olarak öne çıkan birçok alanda eğitimler verilecek. Böylece gençlerin dijital becerilerinin artırılması ve istihdam olanaklarının güçlendirilmesi hedefleniyor.

        Sivas Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde bulunan bilgisayar dersliği de proje kapsamında yenilenerek modern bir eğitim ortamına dönüştürüldü.

        Derslik, son sistem bilgisayarlar, akıllı tahta, yeni mobilyalar ve çeşitli teknolojik ekipmanlarla donatılarak gençlerin kullanımına hazır hale getirildi.

        DİGEM'in açılışına Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan Arslan ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Ofisi Mukim Temsilci Yardımcısı Miodrag Dragisic katıldı.

        Açılışın ardından merkezi gezen protokol üyeleri, eğitim alan kursiyerlerle bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Program sonunda, DİGEM'de eğitim alan kursiyerlere sertifikaları Uzun ve protokol üyeleri tarafından verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İsrail, Sumud Filosuna saldırdı
        İsrail, Sumud Filosuna saldırdı
        İsrail ordusundan tarihinin "en yüksek bütçe" talebi
        İsrail ordusundan tarihinin "en yüksek bütçe" talebi
        Trump'tan İran'a: Anlaşmayı imzalamak için can atıyorlar
        Trump'tan İran'a: Anlaşmayı imzalamak için can atıyorlar
        Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi!
        Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi!
        Çağla Tuğaltay cinayetinde sıcak gelişme! Komşusunun mezarı açılıyor
        Çağla Tuğaltay cinayetinde sıcak gelişme! Komşusunun mezarı açılıyor
        Trump'tan Tahran'a yeni tehdit
        Trump'tan Tahran'a yeni tehdit
        Altında yükseliş beklemeye devam ediyor
        Altında yükseliş beklemeye devam ediyor
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Tokat'ta 70 ev tahliye edildi!
        Tokat'ta 70 ev tahliye edildi!
        F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu!
        F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu!
        2 kardeşi ve 1 akrabası öldü... Su kuyusuna ilk inen ağabey faciayı anlattı!
        2 kardeşi ve 1 akrabası öldü... Su kuyusuna ilk inen ağabey faciayı anlattı!
        Mourinho geri dönüyor! Anlaşma sağlandı
        Mourinho geri dönüyor! Anlaşma sağlandı
        Kırmızı halıda Bella Hadid şov!
        Kırmızı halıda Bella Hadid şov!
        Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
        Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
        Eurovision şampiyonu Türk gelini çıktı
        Eurovision şampiyonu Türk gelini çıktı
        Sürpriz aşk
        Sürpriz aşk
        'Dünyanın en güzel kadını' atışması
        'Dünyanın en güzel kadını' atışması
        Türk bilim insanının araştırması yeni tedavi yöntemlerine ışık tutuyor
        Türk bilim insanının araştırması yeni tedavi yöntemlerine ışık tutuyor
        "Yeni yol haritasına ihtiyaç var"
        "Yeni yol haritasına ihtiyaç var"

        Benzer Haberler

        Ulaş'ta bahar şenliği düzenlendi
        Ulaş'ta bahar şenliği düzenlendi
        Ulaş'ta "Bayrak Yürüyüşü" düzenlendi
        Ulaş'ta "Bayrak Yürüyüşü" düzenlendi
        Kaza sonrası çaya düştüğü değerlendirilen Esma Nur'u arama çalışmaları 2'nc...
        Kaza sonrası çaya düştüğü değerlendirilen Esma Nur'u arama çalışmaları 2'nc...
        Sivas'ta çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti
        Sivas'ta çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti
        Belediye çalışanı, silahlı saldırıda hayatını kaybetti
        Belediye çalışanı, silahlı saldırıda hayatını kaybetti
        Kazanın şokuyla kendini Kelkit Çayı'na atmıştı, arama çalışmaları ikinci gü...
        Kazanın şokuyla kendini Kelkit Çayı'na atmıştı, arama çalışmaları ikinci gü...