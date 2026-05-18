Sivas'ta Dijital Gençlik Merkezi açıldı

Sivas'ta Dijital Gençlik Merkezi'nin (DİGEM) açılışı gerçekleştirildi.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Belediyeler Birliği ve Avrupa Birliği işbirliğinde yürütülen "Bugünün Gençleri Geleceğin Meslekleri Projesi" kapsamında, 45 pilot belediyede kurulan ve açılışa hazır hale getirilen DİGEM gençlerin hizmetine sunuluyor.



Proje kapsamında gençlere yazılım, yapay zeka, dijital pazarlama ve geleceğin meslekleri olarak öne çıkan birçok alanda eğitimler verilecek. Böylece gençlerin dijital becerilerinin artırılması ve istihdam olanaklarının güçlendirilmesi hedefleniyor.



Sivas Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde bulunan bilgisayar dersliği de proje kapsamında yenilenerek modern bir eğitim ortamına dönüştürüldü.



Derslik, son sistem bilgisayarlar, akıllı tahta, yeni mobilyalar ve çeşitli teknolojik ekipmanlarla donatılarak gençlerin kullanımına hazır hale getirildi.



DİGEM'in açılışına Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan Arslan ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Ofisi Mukim Temsilci Yardımcısı Miodrag Dragisic katıldı.



Açılışın ardından merkezi gezen protokol üyeleri, eğitim alan kursiyerlerle bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Program sonunda, DİGEM'de eğitim alan kursiyerlere sertifikaları Uzun ve protokol üyeleri tarafından verildi.

