Sivas’ta "Karayolları Güvenliği ve Trafik Haftası" dolayısıyla engellilerin trafikte görünür olması için 50 engellinin akülü aracına reflektör yelek takıldı.



Atatürk ve Kongre Müzesi bahçesinde düzenlenen programda, trafik polisleri çocuklarla çeşitli etkinlikler yaptı. Vali Yılmaz Şimşek, emniyet ve jandarma ekiplerince kurulan stantları gezdi.



Şimşek, açıklamasında, haftayı çeşitli etkinliklerle kutladıklarını söyledi. Vatandaşların trafik kurallarına uymaları noktasında farkındalık yaratmayı amaçladıklarını belirten Şimşek, "Amacımız, özellikle gençlerimizi, çocuklarımızı trafik kurallarına uyan nesiller olarak yetiştirmektir, bu konuda onlara gerekli bilinci sağlamaktır." dedi.



Trafik kazalarını en alt seviyeye düşürmeyi hedeflediklerini vurgulayan Şimşek, "Geçen yıla kıyasladığımız zaman ölümlü kazalarda Sivas genelinde yüzde 33'lük bir düşüş var. Yaralamalı kazalarda da yüzde 17'lik bir düşüş söz konusu. İnşallah hep birlikte bu rakamları çok daha iyi seviyelere getirebileceğiz." diye konuştu.



- Engelli araçlarına reflektör yelek projesi hayata geçirildi



İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ile Bedensel ve Zihinsel Engelliler Derneği tarafından hayata geçirilen proje kapsamında, kentteki 50 engellinin akülü aracına reflektör yelek ve engelli flaması takıldı.



Proje hakkında bilgi veren Dernek Başkanı Halil Geçgil, "Türkiye’de ilk kez uygulanan bir projedir. Trafik Denetleme Şube Müdürümüzle görüşerek bunlar yapıldı. Engelli araçları belli olmuyordu, biz bu karışıklığı önlemek için bu yelekleri hazırlattık. Sivas’ta güvenli bir yol ve güvenli bir geçiş anlamıyla örnek oldu." ifadelerini kullandı.



Katkılarından dolayı İl Emniyet Müdürlüğüne teşekkür eden Geçgil, şunları kaydetti:



"Türkiye’de de bu örneklerin devam etmesini istiyoruz. Artık trafikte daha rahat olacağız çünkü sürücüler bizi görmüyordu. Görmediği için sürekli üzerimize geliyordu. Bizler bunu taktığımız zaman sürücüler artık bizi daha rahat görecek. Bunlar yaklaşık 1 kilometreden görülebiliyor. Bizim için sağlıklı ve anlamlı oldu. Trafik güvenliği için de engelli kardeşlerimiz için de iyi oldu."



Programa, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Adem Taşkın, İl Emniyet Müdür Ahmet Alaağaçlı, emniyet mensupları ve çocuklar katıldı.

