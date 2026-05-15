        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Sivas'ta engelliler bir günlük temsili askerlik yaptı

        Sivas'ta 18 engelli, "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında bir günlüğüne asker oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2026 - 16:37 Güncelleme:
        İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen törene aileleriyle gelen engelliler, görevliler eşliğinde kamuflajlarını ve botlarını giyerek, kısa eğitime tabi tutuldu.

        Soğuk havada gerçekleştirilen törende Astsubay Çavuş Ferhat Zilan ve Uzman Çavuş Ramazan Kıvrak, üşüdüklerini gördükleri Adem Keskiner ve Melih Yükselir'e kamuflajlarını giydirerek soğuktan korunmalarını sağladı.


        Vali Yılmaz Şimşek, burada yaptığı konuşmada, çok anlamlı ve gönüllere dokunan bir törenle bir araya geldiklerini söyledi.

        Bugün 18 özel bireyin yemin törenlerine şahitlik ettiklerini dile getiren Şimşek, "Onların ve ailelerinin heyecanını hep birlikte yaşadık." dedi.

        İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Adem Taşkın ise temsili askerlik uygulamasının gelenek haline geldiğine dikkati çekerek, "Çeşitli nedenlerle askerliğini yapamayan çok değerli kardeşlerimizi aramıza alıyoruz. Onlara bir gün dahi olsa bu mutluluğu tattırmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından yemin eden engellilere terhis belgeleri, Vali Şimşek, 5'inci Piyade Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Zeynel Abidin Alptekin, Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş, İl Jandarma Komutanı Taşkın ve Şarkışla Kaymakamı Zekeriya Murat Şahan tarafından verildi.

        Törende üşüdüğü için komutanların kamuflaj giydirdiği Melih Yükselir'in babası Naci Yükselir, hem mutlu hem de hüzünlü olduklarını belirterek, "Biz de çocuğumuz asker olsun isterdik ama kader ne yapalım. Böyle de mutluyuz. Adları Mehmetçik, boşa Mehmetçik olunmuyor. O da bir Türk askerinin yapması gereken hareketi yaptı." ifadesini kullandı.

        Oğluyla gurur duyduğunu dile getiren anne Dilek Yükselir de "Törende emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Kelimeler boğazımda düğümleniyor. Çok gurur verici, Allah herkese nasip etsin. Askerler çocuğumu soğuktan korurken çok şeyler düşündüm ama şu anda konuşamıyorum. Bu çok ayrı bir duygu." diye konuştu.

        Öte yandan temsili askerlerden Ali Çınar'ın, "Palet" isimli arama kurtarma köpeğiyle ilgilenmesi de dikkati çekti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkistan'da konuştu
        Bakan Şimşek: Yeni vergi planı yok
        CANLI | Galatasaray 26. şampiyonluğunu kutluyor
        Trump: İran nükleer programını 20 yıl boyunca askıya almalı
        İran: Amerikalılara hiç güvenmiyoruz
        Abdulbaki 16 yaşındaydı... 4. çocuk katil vakası!
        15 yaşındaki çocuğun öldüğü bıçaklı kavga kamerada
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        Kurban parasını çıkarmak için gelmişti, alacak meselesinde öldürüldü
        Kadın doktor avukat sevgilisinin evinde terastan düştü!
        CIA'den Küba'ya sürpriz ziyaret
        Kongre iptal davası, Ankara ile birleştirilebilir
        Yalım'dan ek ifade talebi
        Özel, iddialara yanıt verdi
        En iyi Türk yemekleri sıralandı! Listenin birincisi şaşırttı
        "Necati bir umut evlenmemizi bekliyor"
        İnşaat üretimi 39 ay sonra geriledi
        Fenerbahçe'yi bekleyen kadro tehlikesi!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Pensura 2026 raporunda neler var?
        Mehmetçiğin merhameti yüsek ısıttı Askerler, yamur bastırınca parkalarini b...
        Sivas'ta özel eğitim öğrencileri TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açtı
        Sivas'ta engelli bireyler için temsili askerlik töreni
        Suşehri Timur Karabal MYO'da bankacılık konulu söyleşisi düzenlendi
        Sivas'ta su taşkınları; seralar ve tarım arazileri zarar gördü
        Sivas'ta 3 uyuşturucu taciri tutuklandı
