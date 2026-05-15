Sivas'ta engelliler bir günlük temsili askerlik yaptı

Sivas'ta 18 engelli, "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında bir günlüğüne asker oldu.





İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen törene aileleriyle gelen engelliler, görevliler eşliğinde kamuflajlarını ve botlarını giyerek, kısa eğitime tabi tutuldu.



Soğuk havada gerçekleştirilen törende Astsubay Çavuş Ferhat Zilan ve Uzman Çavuş Ramazan Kıvrak, üşüdüklerini gördükleri Adem Keskiner ve Melih Yükselir'e kamuflajlarını giydirerek soğuktan korunmalarını sağladı.





Vali Yılmaz Şimşek, burada yaptığı konuşmada, çok anlamlı ve gönüllere dokunan bir törenle bir araya geldiklerini söyledi.



Bugün 18 özel bireyin yemin törenlerine şahitlik ettiklerini dile getiren Şimşek, "Onların ve ailelerinin heyecanını hep birlikte yaşadık." dedi.



İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Adem Taşkın ise temsili askerlik uygulamasının gelenek haline geldiğine dikkati çekerek, "Çeşitli nedenlerle askerliğini yapamayan çok değerli kardeşlerimizi aramıza alıyoruz. Onlara bir gün dahi olsa bu mutluluğu tattırmaya çalışıyoruz." diye konuştu.



Konuşmaların ardından yemin eden engellilere terhis belgeleri, Vali Şimşek, 5'inci Piyade Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Zeynel Abidin Alptekin, Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş, İl Jandarma Komutanı Taşkın ve Şarkışla Kaymakamı Zekeriya Murat Şahan tarafından verildi.



Törende üşüdüğü için komutanların kamuflaj giydirdiği Melih Yükselir'in babası Naci Yükselir, hem mutlu hem de hüzünlü olduklarını belirterek, "Biz de çocuğumuz asker olsun isterdik ama kader ne yapalım. Böyle de mutluyuz. Adları Mehmetçik, boşa Mehmetçik olunmuyor. O da bir Türk askerinin yapması gereken hareketi yaptı." ifadesini kullandı.



Oğluyla gurur duyduğunu dile getiren anne Dilek Yükselir de "Törende emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Kelimeler boğazımda düğümleniyor. Çok gurur verici, Allah herkese nasip etsin. Askerler çocuğumu soğuktan korurken çok şeyler düşündüm ama şu anda konuşamıyorum. Bu çok ayrı bir duygu." diye konuştu.



Öte yandan temsili askerlerden Ali Çınar'ın, "Palet" isimli arama kurtarma köpeğiyle ilgilenmesi de dikkati çekti.

