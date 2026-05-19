Sivas'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Sivas'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 7 kişi hastanede tedavi altına alındı.



E.S. yönetimindeki 58 AGN 776 plakalı hafif ticari araç, Fatih Mahallesi Hayri Sığırcı Caddesi'nde, N.B. idaresindeki 58 ABY 183 plakalı otomobille çarpıştı.



Kazada, sürücüler ile hafif ticari araçta bulunan E.F, M.N.F, A.F, M.P. ve Ş.K. yaralandı.



İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı.

