Sivas'ta havan topu mermisi olduğu değerlendirilen mühimmat bulundu
Ahmet Turan Gazi Mahallesi Hurdacılar Sitesi yakınlarında çevre temizliği yapan personel, kaldırım üzerinde mühimmat fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen bomba imha uzmanı ve polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.
Yapılan kontrolde havan topu mermisi olduğu değerlendirilen mühimmatın boş olduğu tespit edildi.
Mühimmat, incelenmek üzere emniyete götürüldü.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.