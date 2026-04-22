Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Sivas'ta havan topu mermisi olduğu değerlendirilen mühimmat bulundu

        Sivas'ta havan topu mermisi olduğu değerlendirilen mühimmat bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2026 - 12:17 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ahmet Turan Gazi Mahallesi Hurdacılar Sitesi yakınlarında çevre temizliği yapan personel, kaldırım üzerinde mühimmat fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye gelen bomba imha uzmanı ve polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.

        Yapılan kontrolde havan topu mermisi olduğu değerlendirilen mühimmatın boş olduğu tespit edildi.

        Mühimmat, incelenmek üzere emniyete götürüldü.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

