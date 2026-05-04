Sivas'ta heyelan nedeniyle grup köy yolu ulaşıma kapandı

Sivas'ın Hafik ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle Tozanlı grup köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. İlçeye bağlı Beykonağı, Değirmenseki, Kaytarmış, Oymadere ve Bakımlı grup köy yolunda sağanak sonrası heyelan meydana geldi. Dağdan kopan taş ve çamur parçaları yola düştü. İhbar üzerine bölgeye İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, iş makineleri yardımıyla yolları ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.